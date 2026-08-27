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    Besonders beachtet!

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    MLP Aktie heute im Minus - 27.08.2026

    Am 27.08.2026 ist die MLP Aktie, bisher, um -2,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MLP Aktie.

    Besonders beachtet! - MLP Aktie heute im Minus - 27.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

    MLP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2026

    Die MLP Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,45 % auf 9,3650. Damit verliert die Aktie -0,2350  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,78 %, geht es heute bei der MLP Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die MLP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,48 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MLP Aktie damit um +11,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MLP um +39,15 % gewonnen.

    Während MLP deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,47 %.

    MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,87 %
    1 Monat +29,58 %
    3 Monate +18,48 %
    1 Jahr +38,44 %
    Stand: 27.08.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur MLP Aktie

    Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Rally treibt Börsen an: SAP, Nemetschek & Salesforce glänzen


    Technologieaktien zünden den Turbo: Während TecDAX, MDAX und SDAX kräftig steigen, ziehen auch die US-Indizes moderat an – ein insgesamt fester Tag an den Börsen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von MLP

    Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. Swiss Life Holding notiert im Minus, mit -0,46 %. Zurich Insurance Group notiert im Minus, mit -1,07 %. OVB Holding verliert -0,26 % HYPOPORT notiert im Plus, mit +4,65 %.

    MLP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MLP

    -2,09 %
    +11,69 %
    +29,88 %
    +18,40 %
    +37,66 %
    +97,75 %
    +22,31 %
    +160,88 %
    +938.900,00 %
    ISIN:DE0006569908WKN:656990
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