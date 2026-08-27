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    Marktgeflüster

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    Nvidia-Rally kaschiert Markt-Schwäche, Warsh-Rede wird wegweisend!

    Nun richtet sich der Fokus auf die morgige Rede von Kevon Warsh in Jackson Hole - und hier muss er liefern

    Nvidia steigt nach den Zahlen fast 10%, dazu Software-Aktien wie Salesforce und Crowdstrike - aber die Marktbreite ist heute sehr schwach vor der wegweisenden Rede morgen von Kevin Warsh! Dabei war Nvidia zunächst nach den Zahlen gestern gefallen - aber die Unternehmensführung drehte das durch das Versprechen fantastischer Umsätze. Hinzu kommt ein gamma squeeze, also Mechanik durch den Optionsmarkt. Nun richtet sich der Fokus auf die morgige Rede von Kevon Warsh in Jackson Hole - und hier muss er liefern. Denn sollte seine Rede nicht hawkish ausfallen - also nicht hinweisen auf die gestiegene Inflation und die Bereitschaft der Fed, daher die Zinsen anzuheben - werden die Anleihemarkt revoltieren..

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    Das Video "Nvidia-Rally kaschiert Markt-Schwäche, Warsh-Rede wird wegweisend! " seehn Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Nvidia-Rally kaschiert Markt-Schwäche, Warsh-Rede wird wegweisend! Nvidia steigt nach den Zahlen fast 10%, dazu Software-Aktien wie Salesforce und Crowdstrike - aber die Marktbreite ist heute sehr schwach vor der wegweisenden Rede morgen von Kevin Warsh!
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