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    Trump verfügt Umbenennung von Lake Ontario in 'Lake America'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump benennt Lake Ontario in Lake America um
    • Verfügung tritt sofort in den USA in Kraft
    • Umbenennung verschärft den Zollstreit mit Kanada
    Trump verfügt Umbenennung von Lake Ontario in 'Lake America'
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Im andauernden Zollstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump den Grenzsee Lake Ontario in "Lake America" umbenannt. Der 80-Jährige unterschrieb im Oval Office vor laufenden Kameras eine entsprechende Verfügung, die sofort in Kraft treten sollte.

    Die US-Regierung betonte, dass der größte Teil des Seevolumens in den Vereinigten Staaten liege, ebenso die tiefsten Stellen. Mit dem Namen solle zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich um einen amerikanischen See handele. Mit der Verfügung Trumps wird den Angaben zufolge die offizielle US-Datenbank für geografische Orte und Namen angewiesen, den Namen zu ändern.

    Vor Tagen hatte Trump die Umbenennung ins Spiel gebracht und dies mit einem wirtschaftlichen Aspekt verknüpft: "Die Vereinigten Staaten erwägen ernsthaft, den Lake Ontario in "Lake America" umzubenennen, da wir nicht mehr damit rechnen, nennenswerte Geschäfte mit Ontario zu tätigen", hatte er auf der Plattform Truth Social geschrieben. Ontario ist Kanadas bevölkerungsreichste Provinz und wirtschaftlich eng mit den USA verflochten.

    Seit dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa Ende vergangener Woche hat sich der Streit zwischen den Nachbarländern deutlich verschärft.

    Lake Ontario ist einer der sogenannten fünf Großen Seen, von denen drei weitere sowohl an die USA als auch an Kanada grenzen./rin/DP/he







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