Mit Shuttle-Schiffen
Durch die Straße von Hormus fließt wieder Rohöl – aber sehr zäh
Mit sogenannten Shuttle-Schiffen gelangt wieder mehr Rohöl aus durch die Straße von Hormus. Wie viel das genau ist, lässt sich schwer sagen, Satellitenbilder liefern aber Aufschluss.
- Shuttle-Schiffe bringen mehr Rohöl durch Hormus
- Sieben Tanker könnten 13 Millionen Barrel laden
- Iran droht beteiligten Schiffen mit Maßnahmen
- Report: KI braucht Strom
Wie ist die Lage an der Straße von Hormus? Der Iran teilte am Mittwoch mit, man hätte sich mit dem Oman geeinigt, dass die Meerenge mit einer Art Gebühr passiert werden könnte. Die USA bemühen derzeit ein anderes Bild: Sie würden die Straße kontrollieren.
Satellitenbilder zeigen, dass jetzt wieder mehr Schiffe beladen werden: Bereits am 24. August lagen sieben Öltanker im irakischen Teil des Persichen Golfes vor Anker, und zwar genau am Al Basrah Oil Terminal (ABOT) vor der Küste der irakischen Al-Faw-Halbinsel. Das geht aus Daten der Seite maritimeoptima.com hervor, die Schiffsdaten trackt. Bloomberg wiederum hat Satelitenbilder zu Hilfe genommen, um zu erkennen, wie viel Barrel diese Schiffe laden können. Schätzungsweise 13 Millionen Barrel könnten mit den Schiffen transportiert werden.
Um zu identifizieren, welchen Weg die Schiffe genommen haben, müsste man die einzelnen IMO-Nummern (Kennzeichnung für Seeschiffe) aus den Satelliten-/Schiffsdaten identifizieren.
Auffällig ist zudem, dass der Iran hat am 22. August ausdrücklich mehreren irakischen Öltankern eine Sondergenehmigung für die Durchfahrt durch Hormus erteilt. Am Freitag passierten laut Reuters 16, am Montag 22 Schiffe die Meerenge.
Viele Reederer wollen mittlerweile das Risiko nicht mehr tragen, um die Straße von Hormus zu passieren. Daher haben sie einen sogenannten Shuttle-Service eingerichtet. Schiffe der VAE und Saudi-Arabiens passieren die Meerenge und laden andere Tanker der Reedereien außerhalb der Straße auf.
Lloyd's List Intelligence schreibt am Donnerstag, dass die derzeitigen Rohölexporte über diese Shuttle-Tanker laufen und dass die Zunahme vor allem von Golfstaaten-Tankern und mit Sinokor verbundenen Schiffen getragen wird. Sinokor ist eine südkoreanische Reederei.
Das Absurde: Die Shuttle-Strategie selbst stammt ursprünglich aus dem iranischen Ölhandel, um Sanktionen zu umgehen. Jetzt nutzen die USA bei den eigenen Öltransporten diese Technik, die Iran schon lange zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt haben.
Teheran kündigte am Sonntag eine schwarze Liste von 45 Schiffen an, die nach iranischen Angaben gegen die Regeln für die Durchfahrt der Straße von Hormus verstoßen haben, und kündigte Maßnahmen gegen alle Schiffe an, die Ladungen mit diesen Schiffen umladen. Damit sind ausdrücklich jene Schiffe und Reedereien gemeint, die am dem Ship-to-Ship-Transfer teilnehmen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion