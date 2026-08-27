DZ BANK stuft NVIDIA CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 275 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ki-Chip-Riese habe hervorragende Quartalszahlen sowie eine "knackige Umsatzprognose" bekannt gegeben, welche deutlich über dem Konsens liege, lobte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Ohne den bestehenden Speicherchipmangel würde das Plus noch deutlicher ausfallen. Wermann erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 194,4EUR auf Tradegate (27. August 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 203,43 $ , was einem Rückgang von -10,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer