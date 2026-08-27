SAP Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 27.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,51 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,39€, mit einem Plus von +3,51 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SAP einen Gewinn von +26,38 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +3,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -12,32 %.

Während SAP heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %. Damit gehört SAP heute zu den auffälligeren Werten.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,40 % 1 Monat +33,07 % 3 Monate +26,38 % 1 Jahr -21,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.08.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs rund 48-prozentige Erholung und die mögliche Korrektur nach Gewinnmitnahmen. UBS hält die Bewertung für angemessen, senkte wegen schleppender KI-Integration und möglicher Verlangsamung des Cloud-Auftragsbestands auf „Neutral“. BofA bekräftigte dagegen „Kaufen“ und hob das Kursziel auf 223 Euro an. Starke Salesforce- und CrowdStrike-Zahlen nähren Hoffnungen auf positive Impulse und eine Erholung über 200 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 232,73 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +22,38 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,70 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,13 %. ServiceNow legt um +9,40 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,43 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.