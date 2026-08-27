Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht vieler Anleger deutliche Unterbewertung der Salesforce-Aktie trotz jüngster Kursgewinne. Starkes Wachstum bei Agentforce und Data 360 wird als KI-Treiber gesehen. Genannt werden Kursziele von 300 US-Dollar bis Ende 2027 und teils eine Verdopplung bis Frühjahr 2027. Andere sichern Gewinne, da sie im Herbst Marktkorrekturen erwarten; eine Herbstrally bleibt möglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: +8,40 %
Tagesperformance: +8,40 %
Platz 2
Performance 1M: +8,10 %
Performance 1M: +8,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias starke Geschäftszahlen und den optimistischen Ausblick: Erwartet werden rund 70 % Umsatzwachstum, hohe Datacenter-Nachfrage und mögliche Umsätze von bis zu 700 Mrd. USD. Einige sehen die Aktie trotz hoher Erwartungen und Risiken wie Margendruck, Verschuldung der Kunden sowie Eigenchips der Hyperscaler als günstig bewertet. Charttechnisch wird nach dem starken Anstieg auf Rücksetzer gewartet; vereinzelt gibt es Short-Positionen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
IBM
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 3
Performance 1M: +5,91 %
Performance 1M: +5,91 %
McDonald's
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: -3,98 %
Performance 1M: -3,98 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +12,37 %
Performance 1M: +12,37 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -3,72 %
Performance 1M: -3,72 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +13,47 %
Performance 1M: +13,47 %
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