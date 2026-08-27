Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht vieler Anleger deutliche Unterbewertung der Salesforce-Aktie trotz jüngster Kursgewinne. Starkes Wachstum bei Agentforce und Data 360 wird als KI-Treiber gesehen. Genannt werden Kursziele von 300 US-Dollar bis Ende 2027 und teils eine Verdopplung bis Frühjahr 2027. Andere sichern Gewinne, da sie im Herbst Marktkorrekturen erwarten; eine Herbstrally bleibt möglich.