Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,60 %
Performance 1M: +46,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,44 %
Performance 1M: +8,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,16 %
Performance 1M: +7,22 %
Tagesperformance: +7,90 %
Performance 1M: +9,04 %
Tagesperformance: +7,46 %
Performance 1M: +2,76 %
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: -10,77 %
Tagesperformance: -4,64 %
Performance 1M: -13,02 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: +47,24 %
Tagesperformance: -4,53 %
Performance 1M: +2,71 %
Tagesperformance: +3,60 %
Performance 1M: +26,05 %
Tagesperformance: +3,59 %
Performance 1M: -10,69 %
Tagesperformance: -3,40 %
Performance 1M: -0,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +14,75 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: +29,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: +26,60 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: -1,10 %
Tagesperformance: -2,77 %
Performance 1M: +22,82 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: -0,93 %
Tagesperformance: +2,66 %
Performance 1M: -6,78 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +41,25 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: +1,10 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: +19,01 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: -3,50 %
Tagesperformance: -2,23 %
Performance 1M: -4,65 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: +8,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: +10,88 %
Tagesperformance: -2,15 %
Performance 1M: +16,76 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +5,78 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: +0,51 %
Tagesperformance: +2,00 %
Performance 1M: -4,93 %