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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.281,27€
    Basispreis
    14,67
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.339,95€
    Basispreis
    19,40
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,29 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +11,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: +46,72 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enge Kopplung von Strategy an Bitcoin und den erwarteten Hebel bei weiter steigenden BTC-Kursen. Diskutiert werden ein möglicher Short Squeeze, unveränderte Short-Positionen und rund 30 % Kursplus. Einige sehen weiteres Potenzial, andere warnen vor Rücksetzern und saisonal schwachen Börsenmonaten. Fundamental gelten die Aktie und die Bitcoin-Position als attraktiv bewertet; zudem stärkt ein neuer USD-Liquiditätspool die Flexibilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +8,44 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,10 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias starke Geschäftszahlen und den optimistischen Ausblick: Erwartet werden rund 70 % Umsatzwachstum, hohe Datacenter-Nachfrage und mögliche Umsätze von bis zu 700 Mrd. USD. Einige sehen die Aktie trotz hoher Erwartungen und Risiken wie Margendruck, Verschuldung der Kunden sowie Eigenchips der Hyperscaler als günstig bewertet. Charttechnisch wird nach dem starken Anstieg auf Rücksetzer gewartet; vereinzelt gibt es Short-Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +8,16 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,22 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,16 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +7,90 %
    Platz 5
    Performance 1M: +9,04 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,90 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +7,46 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,76 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,46 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,77 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,02 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 9
    Performance 1M: +47,24 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 10
    Performance 1M: +2,71 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 11
    Performance 1M: +26,05 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 12
    Performance 1M: -10,69 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -3,40 %
    Platz 13
    Performance 1M: -0,78 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von Micron trotz starker Nvidia-Zahlen. Als Belastungen werden Zollrisiken, Inflations- und Zinssorgen, geopolitische Spannungen sowie Gewinnmitnahmen genannt. Technisch gilt die Stabilität über 900 US-Dollar als wichtig, während die 1.000-Dollar-Marke nicht nachhaltig gehalten wurde. Positive fundamentale Impulse sind US-Investitionen, KI-Forschung, eine abgewiesene Klage und Erwartungen an starke Nvidia- und Micron-Zahlen; zugleich wird mit hoher Volatilität gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 14
    Performance 1M: +14,75 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 15
    Performance 1M: +29,97 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Marvell-Aktie von etwa 5 % gegenüber dem Hoch und die ähnliche Entwicklung von Micron. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg, der Druck auf KI-Aktien durch steigende Renditen langfristiger Staatsanleihen und geopolitische Unsicherheiten sowie die anstehenden Quartalszahlen als möglicher Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 16
    Performance 1M: +26,60 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,10 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 18
    Performance 1M: +22,82 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 19
    Performance 1M: -0,93 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    Intel
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 20
    Performance 1M: -6,78 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 21
    Performance 1M: +41,25 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 22
    Performance 1M: +1,10 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 23
    Performance 1M: +19,01 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 24
    Performance 1M: -3,50 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 25
    Performance 1M: -4,65 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,37 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Zweifel an Teslas Bewertung und künftiger Kursentwicklung. Kritisiert werden die technische Unzuverlässigkeit von FSD und Robotaxi sowie die langsamen Fortschritte bei Optimus. Das Ende der Solardachziegel und weitere nicht eingelöste Versprechen nähren Skepsis gegenüber Teslas Wachstumsstory. Ein Teilnehmer hält mittelfristig einen Rückgang in Richtung 200 US-Dollar für möglich und bewertet Tesla selbst bei 25 US-Dollar je Aktie noch als hoch kapitalisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 27
    Performance 1M: +10,88 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 28
    Performance 1M: +16,76 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 29
    Performance 1M: +5,78 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Costco Wholesale
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 30
    Performance 1M: +0,51 %
    Chart Costco Wholesale
    ISIN: US22160K1051
    WKN: 888351
    Die Costco Wholesale Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 31
    Performance 1M: -4,93 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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