Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +8,94 %
Performance 1M: +50,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,94 %
Performance 1M: -17,18 %
Tagesperformance: +8,56 %
Performance 1M: +8,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,03 %
Performance 1M: +7,22 %
Tagesperformance: +7,57 %
Performance 1M: +9,04 %
Tagesperformance: +7,38 %
Performance 1M: +2,76 %
Tagesperformance: +6,95 %
Performance 1M: +57,56 %
Tagesperformance: +5,97 %
Performance 1M: +37,33 %
Tagesperformance: -5,54 %
Performance 1M: +168,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,28 %
Performance 1M: -15,73 %
Tagesperformance: -5,27 %
Performance 1M: -13,43 %
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: -10,77 %
Tagesperformance: +4,91 %
Performance 1M: +19,41 %
Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: +4,17 %
Tagesperformance: +4,80 %
Performance 1M: -0,27 %
Tagesperformance: -4,78 %
Performance 1M: -13,02 %
Tagesperformance: -4,66 %
Performance 1M: +25,69 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: +47,24 %
Tagesperformance: -4,53 %
Performance 1M: +2,71 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: +18,60 %
Tagesperformance: -4,44 %
Performance 1M: +9,28 %
Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: +3,12 %
Tagesperformance: -4,20 %
Performance 1M: -7,87 %
Tagesperformance: +4,14 %
Performance 1M: +22,49 %
Tagesperformance: -4,09 %
Performance 1M: -3,52 %
Tagesperformance: -4,03 %
Performance 1M: +1,71 %
Tagesperformance: +4,00 %
Performance 1M: +2,33 %
Tagesperformance: -3,82 %
Performance 1M: -12,49 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: -6,53 %
Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: -6,17 %
Tagesperformance: +3,67 %
Performance 1M: +26,05 %
Tagesperformance: +3,60 %
Performance 1M: -10,69 %
Tagesperformance: -3,42 %
Performance 1M: -10,88 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: +6,61 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: -4,31 %
Tagesperformance: -3,34 %
Performance 1M: -0,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,26 %
Performance 1M: +12,45 %
Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: +25,14 %
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +14,75 %