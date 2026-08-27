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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,22 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +8,94 %
    Platz 2
    Performance 1M: +50,66 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht vieler Anleger deutliche Unterbewertung der Salesforce-Aktie trotz jüngster Kursgewinne. Starkes Wachstum bei Agentforce und Data 360 wird als KI-Treiber gesehen. Genannt werden Kursziele von 300 US-Dollar bis Ende 2027 und teils eine Verdopplung bis Frühjahr 2027. Andere sichern Gewinne, da sie im Herbst Marktkorrekturen erwarten; eine Herbstrally bleibt möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.

    Hormel Foods
    Tagesperformance: -8,94 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,18 %
    Chart Hormel Foods
    ISIN: US4404521001
    WKN: 850875
    Die Hormel Foods Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,94 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +8,56 %
    Platz 4
    Performance 1M: +8,10 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias starke Geschäftszahlen und den optimistischen Ausblick: Erwartet werden rund 70 % Umsatzwachstum, hohe Datacenter-Nachfrage und mögliche Umsätze von bis zu 700 Mrd. USD. Einige sehen die Aktie trotz hoher Erwartungen und Risiken wie Margendruck, Verschuldung der Kunden sowie Eigenchips der Hyperscaler als günstig bewertet. Charttechnisch wird nach dem starken Anstieg auf Rücksetzer gewartet; vereinzelt gibt es Short-Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +8,03 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,22 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,03 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +7,57 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,04 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,57 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +7,38 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,76 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,38 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +6,95 %
    Platz 8
    Performance 1M: +57,56 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,95 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +5,97 %
    Platz 9
    Performance 1M: +37,33 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,97 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -5,54 %
    Platz 10
    Performance 1M: +168,17 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas geplante Wandelanleihe über 2 Mrd. US-Dollar. Die zins- und aufzinsungsfreie Finanzierung bis 2032 könnte teure Altschulden ablösen, Zinskosten senken und die Bilanz sowie den Ausbau des Onkologiegeschäfts stärken. Diskutiert werden zugleich mögliche Verwässerung ab einem Wandlungspreis von etwa 150 % des aktuellen Kurses und eine zunächst skeptische, möglicherweise aber positive Kursreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Tapestry
    Tagesperformance: -5,28 %
    Platz 11
    Performance 1M: -15,73 %
    Chart Tapestry
    ISIN: US8760301072
    WKN: A2JSR1
    Die Tapestry Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,28 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: -5,27 %
    Platz 12
    Performance 1M: -13,43 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,27 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 13
    Performance 1M: -10,77 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 14
    Performance 1M: +19,41 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    SLB
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,17 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    HP
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,27 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,78 %
    Platz 17
    Performance 1M: -13,02 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,78 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -4,66 %
    Platz 18
    Performance 1M: +25,69 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,66 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 19
    Performance 1M: +47,24 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 20
    Performance 1M: +2,71 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 21
    Performance 1M: +18,60 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    Darden Restaurants
    Tagesperformance: -4,44 %
    Platz 22
    Performance 1M: +9,28 %
    Chart Darden Restaurants
    ISIN: US2371941053
    WKN: 895738
    Die Darden Restaurants Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,44 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,12 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -4,20 %
    Platz 24
    Performance 1M: -7,87 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,20 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +4,14 %
    Platz 25
    Performance 1M: +22,49 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,14 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: -4,09 %
    Platz 26
    Performance 1M: -3,52 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,09 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,71 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

    Halliburton
    Tagesperformance: +4,00 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,33 %
    Chart Halliburton
    ISIN: US4062161017
    WKN: 853986
    Die Halliburton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,00 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 29
    Performance 1M: -12,49 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    Las Vegas Sands
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 30
    Performance 1M: -6,53 %
    Chart Las Vegas Sands
    ISIN: US5178341070
    WKN: A0B8S2
    Die Las Vegas Sands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    GE Aerospace
    Tagesperformance: -3,73 %
    Platz 31
    Performance 1M: -6,17 %
    Chart GE Aerospace
    ISIN: US3696043013
    WKN: A3CSML
    Die GE Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,73 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 32
    Performance 1M: +26,05 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 33
    Performance 1M: -10,69 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 34
    Performance 1M: -10,88 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 35
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    International Paper
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 36
    Performance 1M: -4,31 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 37
    Performance 1M: -0,78 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von Micron trotz starker Nvidia-Zahlen. Als Belastungen werden Zollrisiken, Inflations- und Zinssorgen, geopolitische Spannungen sowie Gewinnmitnahmen genannt. Technisch gilt die Stabilität über 900 US-Dollar als wichtig, während die 1.000-Dollar-Marke nicht nachhaltig gehalten wurde. Positive fundamentale Impulse sind US-Investitionen, KI-Forschung, eine abgewiesene Klage und Erwartungen an starke Nvidia- und Micron-Zahlen; zugleich wird mit hoher Volatilität gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 38
    Performance 1M: +12,45 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 39
    Performance 1M: +25,14 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 40
    Performance 1M: +14,75 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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