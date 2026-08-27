Ausführlicher Trailer von 'Grand Theft Auto VI' gestartet

"Grand Theft Auto" von Rockstar Games, einer Tochter von Take-Two Interactive , ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Knapp drei Monate vor Erscheinen des mit Spannung erwarteten nächsten Videospiels aus der "GTA"-Reihe ist ein ausführlicher Trailer dazu veröffentlicht worden. Die rund 26-minütige Episode aus "Grand Theft Auto VI" kann seit dem Abend auf Netflix gestreamt werden, am frühen Morgen sollte das Material auch auf YouTube erscheinen. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Die Vorbestellungen waren in Deutschland Ende Juni freigeschaltet worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In dem Trailer von "GTA VI" wirkt die Grafik sehr realistisch und detailreich. Es gibt wilde Verfolgungsjagden durch eine fiktive Stadt - die sich an der US-Metropole Miami orientiert - mit Straßenschluchten, Palmen und Wolkenkratzern.

Mit dabei ist man auch bei Schießereien, untermalt unter anderem mit dem Song "People are People" von Depeche Mode. Oder es wird im Club oder Fitnessstudio gechillt oder mit Fallschirm von einem Hochhaus gesprungen.

Erscheint nur digital



"GTA VI" erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S . PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code.

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft./hme/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 432,4 auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 22:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,68 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,22 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +11,12 %/+48,17 % bedeutet.



