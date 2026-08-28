German Tech Holding erwartet eine zeitnahe Auflösung der Streitigkeiten mit der SGT Capital und Zahlungseingänge in 2026

* Forderungen der GTH gegen die SGT-Gruppe von 6,1 Mio. Euro oder 54 Cent pro Aktie, davon etwa die Hälfte seit geraumer Zeit überfällig * Diesbezügliche Zahlungsfähigkeit der SGT-Gruppe anscheinend überwiegend vom geplanten Exit ihres Utimaco-Investments abhängig * Bereitschaft der GTH zur teilweisen Laufzeitverlängerung eines werthaltig besicherten Darlehens von 4,2 Mio. Euro an die SGT Capital LLC * Erzielung von fünf wichtigen gerichtlichen Erfolgen gegen die SGT-Gruppe * Anzunehmende Urheberschaft einer strafbaren anonymen Email-Schmutzkampagne mit haltlosen Kindesmissbrauchsvorwürfen durch SGT-Partnerin Marianne Rajic * Weiterverbreitung einer verleumderischen E-Mail aus der anonymen Verleumdungskampagne mit haltlosen Kindesmissbrauchsvorwürfen und Abgabe einer mutmaßlich falschen gegenteiligen eidesstattlichen Versicherung durch SGT Partner Carsten Geyer

Frankfurt am Main (IRW-Press/28.08.2026) - Die German Tech Holding erwartet eine zeitnahe Auflösung der Streitigkeiten mit der SGT Capital-Gruppe und Zahlungseingänge von 0,5 bis 1 Mio. Euro noch in 2026

Frankfurt am Main, 27. August 2026 – Zwischen der durch Hauptversammlungsbeschluss vom 19. August 2026 in German Tech Holding (GTH) umfirmierten bisherigen The Payments Group Holding (PGH), einer 2012 gegründeten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, und der von Joseph Pacini und Carsten Geyer geführten SGT Capital LLC (SGTLLC) mit Sitz in Cayman und ihren verbundenen Unternehmen (SGT-Gruppe) bestehen seit ihrer Trennung im Februar 2024 Rechtsstreitigkeiten unter anderem über Forderungen der GTH gegen die SGT-Gruppe von nunmehr rund 6,1 Mio. Euro, von denen nach Ansicht der GTH knapp die Hälfte seit geraumer Zeit überfällig ist. Die Forderungen der GTH setzen sich zusammen aus 4,2 Mio. Euro Darlehensforderung gegen die SGT Capital LLC, aus 0,5 Mio. Euro Darlehens- und anderen Forderungen gegen die SGT Beteiligungsberatung (SGTBB) und aus 1,4 Mio. Euro Auslagenerstattungsanspruch gegen den SGT Capital Fund II. Die SGT-Schuldner einschließlich des von CSC Intertrust verwalteten SGT Capital Fund II befinden sich nach Ansicht der GTH im Zahlungsverzug.

Die SGT-Gruppe hatte eine angeblich unvollständige Offenlegung der Streitigkeiten seitens der GTH mehrfach bei der BaFin, der Deutschen Börse und dem Aufsichtsrat der GTH gerügt. Nach dem Ende einer seit März geltenden Stillschweigeabrede berichtet die GTH daher nun umfassend über den aktuellen Stand in seinen verschiedenen Facetten, um es der Kapitalmarktöffentlichkeit zu erlauben, sich ein eigenes Bild der Situation, der Chancen und Risiken zu machen.

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