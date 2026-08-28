Almonty zündet die nächste Stufe, Siemens Energy plant Abspaltung, Apple mit neuem Strippenzieher – 3 spannende Aktien im News-Check Die Börse handelt Zukunft – irgendwann verlangt sie jedoch die Quittung. Bei Almonty Industries soll aus der jahrelang gepflegten Wolfram-Fantasie nun ein milliardenschweres Minengeschäft werden. Siemens Energy nutzt den operativen Höhenflug, um mit …



