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    Almonty zündet die nächste Stufe, Siemens Energy plant Abspaltung, Apple mit neuem Strippenzieher – 3 spannende Aktien im News-Check

    Die Börse handelt Zukunft – irgendwann verlangt sie jedoch die Quittung. Bei Almonty Industries soll aus der jahrelang gepflegten Wolfram-Fantasie nun ein milliardenschweres Minengeschäft werden. Siemens Energy nutzt den operativen Höhenflug, um mit …

    Almonty zündet die nächste Stufe, Siemens Energy plant Abspaltung, Apple mit neuem Strippenzieher – 3 spannende Aktien im News-Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Börse handelt Zukunft – irgendwann verlangt sie jedoch die Quittung. Bei Almonty Industries soll aus der jahrelang gepflegten Wolfram-Fantasie nun ein milliardenschweres Minengeschäft werden. Siemens Energy nutzt den operativen Höhenflug, um mit der Abspaltung von Transformation of Industry weitere Wertreserven zu heben. Und bei Apple übernimmt eine neue Führungsgeneration ausgerechnet in dem Moment, in dem der Konzern seine Antwort auf den KI-Boom liefern muss. Wir nehmen die drei Titel im aktuellen Aktien-Check näher unter die Lupe.

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    Almonty zündet die nächste Stufe, Siemens Energy plant Abspaltung, Apple mit neuem Strippenzieher – 3 spannende Aktien im News-Check Die Börse handelt Zukunft – irgendwann verlangt sie jedoch die Quittung. Bei Almonty Industries soll aus der jahrelang gepflegten Wolfram-Fantasie nun ein milliardenschweres Minengeschäft werden. Siemens Energy nutzt den operativen Höhenflug, um mit …
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