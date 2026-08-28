Höcke tritt gegen Regierungschef Voigt an

ERFURT (dpa-AFX) - AfD-Fraktionschef Björn Höcke startet einen neuen Anlauf, um Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) aus dem Amt zu drängen. Im Landtag in Erfurt wird am Freitag (09.00 Uhr) über einen Misstrauensantrag der AfD-Fraktion entschieden. Es ist das zweite AfD-Misstrauensvotum gegen Voigt in diesem Jahr. Anlass ist erneut Voigts aberkannter Doktortitel und sein erfolgloser Widerspruch dagegen bei der TU Chemnitz.

Außerdem steht Deutschlands einzige Koalition aus CDU, BSW und SPD unter Druck, nachdem zwei BSW-Abgeordnete Voigt in der Debatte um seine Plagiatsaffäre infrage gestellt haben. Damit wird die Abstimmung im Landtag wenige Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt zu einem Test für den Zusammenhalt der Thüringer Brombeerkoalition und ihren Rückhalt für Voigt. Die Koalition hat nur 44 der 88 Sitze im Landtag.