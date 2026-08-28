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    Bundesagentur für Arbeit gibt August-Zahlen bekannt

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarkt im August wohl ohne große Veränderung
    • IAB erwartet stagnierende Arbeitslosigkeit am Arbeitsmarkt
    • Stellenindex BA-X bleibt im August bei 103 Punkten
    Bundesagentur für Arbeit gibt August-Zahlen bekannt
    Foto: Siarhei - 356130783

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht an diesem Freitag ihre Statistik für den Monat August. Fachleute rechnen damit, dass sich am Arbeitsmarkt wegen der Sommerpause im Vergleich zum Juli wenig Veränderung zeigt. Mit 3,007 Millionen Menschen ohne Job hatte die Zahl der Arbeitslosen zuletzt wieder die Drei-Millionen-Marke überschritten.

    Auch mit Blick auf die nächsten Monate erwarten Arbeitsmarktfachleute wenig Dynamik. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) befragt monatlich die deutschen Arbeitsagenturen zu ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate. Dem Frühindikator zufolge gehen diese davon aus, dass die Arbeitslosigkeit stagnieren wird und sich die Beschäftigungsaussichten weiter eintrüben werden.

    Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt ebenfalls schwach. Der Stellenindex BA-X, der auf den gemeldeten Stellenangeboten bei der Bundesagentur beruht, blieb auch im August unverändert bei 103 Punkten. Dennoch zeigt sich demnach in immer mehr Branchen zumindest ein leichtes Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr: im öffentlichen Bereich, in den Finanzen und Versicherungen, bei den qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, in der Energie- und Wasserwirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe./igl/DP/mis






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