Luxshare Precision meldet Umsatzwachstum von 40,2 % im ersten Halbjahr 2026; Geschäftsmix begünstigt Margenausweitung

DONGGUAN, China, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. („Luxshare Precision" oder das „Unternehmen") (SZSE: 002475; HKEX: 02475), ein globaler Anbieter von präzisen, intelligenten Fertigungslösungen, gab heute die ungeprüften Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr bekannt.

Breit angelegtes Wachstum in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Rechenzentren sowie Fahrzeugelektronik, unterstützt durch gezielte Investitionen in KI-Infrastruktur, intelligente Fahrzeuge und globale Lieferkapazitäten

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40,2 % auf 174,50 Mrd. RMB, während der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn um 18,0 % auf 7,84 Mrd. RMB zunahm. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn ohne einmalige Gewinne und Verluste stieg um 6,5 % auf 5,96 Mrd. RMB. Die Bruttomarge stieg um 17 Basispunkte auf 11,78 %.

Die Margenverbesserung spiegelte den operativen Hebel und eine stärker diversifizierte Umsatzzusammensetzung wider, wobei die Bereiche Kommunikation und Rechenzentren sowie Automobilelektronik ein schnelleres Wachstum verzeichneten – beide Bereiche weisen Bruttomargen auf, die über dem Unternehmensdurchschnitt liegen. Interne Innovationen, KI-gestützte Produktionseffizienz und ein diszipliniertes Kostenmanagement trugen ebenfalls dazu bei, den Druck durch Wechselkursschwankungen, höhere Inputkosten und Investitionen in neue Geschäftsbereiche abzufedern.

„Unsere Ergebnisse im ersten Halbjahr belegen die Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Portfolios und der globalen operativen Plattform von Luxshare Precision", sagte Wang Laichun, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von Luxshare Precision. „Wir investieren diszipliniert in Bereiche, die durch eine klare Kundennachfrage und definierte Technologie-Roadmaps gestützt werden, insbesondere in KI-gestützte Geräte, KI-Infrastruktur und intelligente Fahrzeuge. Unsere Prioritäten bleiben weiterhin die Umsetzung, die betriebliche Effizienz und die nachhaltige Wertschöpfung."

Strategische Investitionen und finanzielle Disziplin

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen um 43,1 % auf 6,57 Mrd. RMB, was in erster Linie auf höhere Ausgaben für Ingenieurpersonal, Werkzeugbau, Materialien und Zertifizierungen zurückzuführen ist. Gut die Hälfte der F&E-Investitionen des Unternehmens floss in die technologische Vorbereitung von Programmen, die kurz vor der Markteinführung stehen.