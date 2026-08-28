Marvell schlägt Erwartungen – doch beim Google-Deal kommt der Schock!

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 2,74 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 2,71 Milliarden. Der bereinigte Gewinn von 0,94 US-Dollar je Aktie lag ebenfalls über dem Konsens von 0,92 US-Dollar.

Marvell liefert eigentlich alles, was die Börse liebt: bessere Zahlen, höhere Prognosen und eine riesige KI-Chance. Trotzdem rutschte die Aktie am Donnerstag nach Börsenschluss um fast acht Prozent nach unten. Grund dafür ist der 120-Milliarden-US-Dollar-Deal mit Google, der den Wachstumsturbo später zünden dürfte als von vielen Anlegern erhofft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der Ausblick wurde angehoben. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Marvell nun einen Umsatz von rund 12 Milliarden US-Dollar statt zuvor 11,5 Milliarden. Das entspräche einem Plus von etwa 45 Prozent. Für 2028 peilt der Chiphersteller rund 18 Milliarden US-Dollar an, also 1,5 Milliarden mehr als bisher.

Doch genau hier liegt der Haken: Der neue Google-Auftrag ist in den Zielen für 2028 bereits teilweise enthalten. Einen deutlich größeren Beitrag erwartet Vorstandschef Matt Murphy erst 2029, eine neue Langfristprognose blieb er den Analysten jedoch schuldig. Details soll es erst auf dem Investorentag am 6. Oktober geben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Dabei könnte die Google-Vereinbarung Marvell bis 2033 bis zu 120 Milliarden US-Dollar Umsatz bringen und Alphabet über Aktienoptionen mit bis zu 12,2 Milliarden US-Dollar beteiligen. Die Messlatte liegt entsprechend hoch: Die Marvell-Aktie hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdreifacht.

Murphy stellte zwar in Aussicht, dass sich der Umsatz mit kundenspezifischen Chips im kommenden Jahr mehr als verdoppeln wird. Zudem sieht er Spielraum oberhalb des bisherigen Ziels von mehr als zehn Milliarden US-Dollar für 2029, doch nach der Monster-Rally reichte selbst das nicht. Die Anleger wollten den Google-Turbo sofort sehen – nun wird der 6. Oktober zum Tag der Wahrheit.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!