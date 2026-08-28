Ein Tolerierungsmodell mit CDU wäre denkbar

Hintergrund sind die komplizierten Mehrheitsverhältnisse, die sich nach der Landtagswahl am 6. September ergeben könnten. Nach der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap liegt die AfD in Sachsen-Anhalt deutlich vorn (42 Prozent). Die bisherige Koalition aus CDU (22 Prozent), SPD (8 Prozent) und FDP (3 Prozent) hätte demnach derzeit keine sichere Mehrheit. Eine mögliche CDU-geführte Minderheitsregierung könnte dann auch auf Stimmen der Linken angewiesen sein, ähnlich wie in Sachsen und Thüringen. Die Linke liegt bei Infratest dimap bei 11 Prozent.

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Mit Blick auf eine möglicherweise schwierige Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hält Linke-Fraktionschef Sören Pellmann eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der CDU für möglich. "Ein Tolerierungsmodell wie in Thüringen oder Sachsen wäre denkbar", sagte er der "Rheinischen Post". Zugleich machte er aber deutlich: "Wir werden nicht um jeden Preis einem CDU-Ministerpräsidenten ins Amt verhelfen. Dann wollen wir inhaltlich mitreden - etwa in der Innenpolitik, in der Bildungspolitik oder bei der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum."

In Sachsen regiert eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD, die im Parlament auf Zustimmung von Grünen, BSW oder Linke angewiesen ist. In Thüringen hat die Koalition aus CDU, BSW und SPD genau die Hälfte der Sitze im Landtag, also keine absolute Mehrheit - die Linke stellt dort neben der AfD die einzige Oppositionsfraktion.

Pellmann sagte weiter, schon heute würden auf kommunaler Ebene Mehrheiten auch mit Linken und CDU entstehen. "Darüber wird nicht gern gesprochen, aber in der Sache passiert es längst, wenn es um konkrete Verbesserungen für die Menschen geht." Das Parteiensystem sei fragmentierter geworden, klassische Koalitionen seien nicht mehr selbstverständlich. "Deshalb wird man stärker darüber nachdenken müssen, wie in Sachfragen demokratische Zusammenarbeit auch jenseits fester Mehrheiten organisiert werden kann."

Reichinnek: Niemand begeistert von Zusammenarbeit



Co-Fraktionschefin Heidi Reichinnek sagte der "Augsburger Allgemeinen", bei den Linken sei niemand begeistert von einer möglichen Zusammenarbeit mit der CDU. "Dennoch gibt es sie schon jetzt konkret in Sachsen und Thüringen." Der Ball liege aber bei der Union. "Wir werden mit niemandem zusammenarbeiten, der am Ende AfD-Politik umsetzen will, wir wollen Verbesserungen für die Menschen."

Der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, war bei der Frage nach den Koalitionsoptionen zuletzt vage geblieben. Der Ministerpräsident betonte, er werde sich nicht von jemandem abhängig machen. Dagegen hatten sich CDU-Landtagsabgeordnete offen für Gespräche mit der Linken gezeigt. Der sachsen-anhaltische CDU-Landesvize André Schröder sah im Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU kein Problem für eine Zusammenarbeit mit den Linken. Der Beschluss besage, dass es keine institutionelle und strategische Zusammenarbeit mit AfD und Linken gebe, sagte Schröder im Mai. Im Einzelfall sei das Abstimmungsverhalten davon nicht tangiert.

Die CDU lehnt Koalitionen mit der Linken bisher ab. Der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018 schließt Kooperationen grundsätzlich aus. In der Praxis kam es aber trotzdem wiederholt zur punktuellen Zusammenarbeit in Einzelfragen./hme/DP/zb



