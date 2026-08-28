Verbraucherschützer
Social-Media-Schutz auch in Deutschland
- Verbraucherschützer fordern strengere Online-Regeln
- Zeitlimits und Sperren sollen Nutzungsdruck mindern
- Meta zahlt Milliarden und verschärft den Jugendschutz
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem US-Prozess gegen Meta fordern Verbraucherschützer auch für Deutschland strengere Social-Media-Regeln. "Schutzmaßnahmen wie Zeitlimits, nächtliche Sperren oder deaktivierte Benachrichtigungen können den Nutzungsdruck von Minderjährigen verringern", sagte die Chefin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Vorständin bezieht sich dabei auf den in den USA abgeschlossenen Vergleich, der Meta unter anderem Änderungen seiner Apps für Kinder und Jugendliche vorschreibt.
Pop betonte aber auch, dass das noch lange nicht ausreiche, um junge Menschen wirksam zu schützen. "Denn das eigentliche Problem bleibt: Geschäftsmodelle und Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden. Kinder und Jugendliche brauchen keine bloßen Nutzungsgrenzen, sondern Plattformen, die von vornherein sicher sind. Die Verantwortung kann und darf nicht allein bei den Eltern liegen", sagte sie.
Plattformen müssten deshalb so gestaltet sein, dass junge Menschen geschützt sind, ohne sie von digitaler Teilhabe auszuschließen. Risikoreiche Funktionen sollten erst freigeschaltet werden, wenn Nutzerinnen und Nutzer ihre Volljährigkeit nachgewiesen haben.
Meta stimmt Vergleich zu - Neue Schutzmechanismen
Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat in einem Prozess um Social-Media-Sucht von Kindern einer Zahlung von insgesamt knapp 16,7 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Darauf einigte er sich mit den klagenden US-Bundesstaaten, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Zugleich verpflichtete sich der Konzern zu weitreichenden Änderungen.
Mehrere US-Bundesstaaten hatten dem Unternehmen vorgeworfen, Kinder bewusst zu einer ausufernden Nutzung von Facebook und Instagram verleitet zu haben. Zugleich habe Meta Risiken vor Eltern und der Öffentlichkeit verborgen. Der Konzern wies die Vorwürfe zurück.
Meta kündigte nun neue Einschränkungen an, die Jugendliche schützen und Eltern eine stärkere Kontrolle ermöglichen sollen. Vorbehaltlich einer gerichtlichen Genehmigung sollen diese automatisch für Minderjährige zehn Jahre lang gelten, die Instagram und Facebook nutzen./sl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 340,4 auf Nasdaq (28. August 2026, 01:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +3,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 742,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +12,04 %/+44,42 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Der Zeitpunkt ist heikel. Googles Vorzeigemodell Gemini verzögert sich, wichtige Köpfe wechselten zur Konkurrenz – der Rückstand auf Anthropic und OpenAI wächst. Investoren reagierten entsprechend nervös: Die Alphabet-Aktie fiel nach der Meldung zeitweise um mehr als fünf Prozent.
Der Druck ist enorm: Allein im abgelaufenen Quartal steckte der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar in Rechenzentren, der Barmittelzufluss rutschte ins Minus. Hassabis selbst begründet seinen Schritt mit dem Tempo der Entwicklung. Die Allgemeine Künstliche Intelligenz, bei der Maschinen so denken wie Menschen, rücke in greifbare Nähe.
Zuletzt stockten wichtige KI-Projekte, während die Ausgaben weiter steigen, stellte das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) fest:
https://www.handelsblatt.com/technik/alphabet-google-stellt-seine-ki-sparte-neu-auf-aktie-verliert-deutlich/100245370.html
Die Alphabet-Tochter DeepMind hat Gemini Robotics 2 veröffentlicht. Da noch lange nicht klar ist, wer der führende Roboterhersteller wird (vermutlich wird es etliche Hersteller geben) ist ein Investment in diesem Bereich schwierig. Interessanter und lukrativer ist da sicherlich das Betriebssystem der Roboter. Auf jeden Fall ist dies ein Milliardenmarkt, vermutlich eher Billionenmarkt und Alphabet mischt hier vorne mit.
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Ist der Satz von einer KI? Ein Mensch würde solch einen Unsinn sicher nicht verzapfen…