Jungfraubahn trotzt Herausforderungen: 28,9 Mio. Franken Gewinn
Trotz globaler Krisen und rückläufiger Gästezahlen behauptet sich die Jungfraubahn-Gruppe 2026 mit soliden Ergebnissen – doch der Glanz des Rekordjahres 2025 verblasst.
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- Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen Gewinn von 28,9 Mio. Franken; das sind 22,0 % weniger als im Rekordhalbjahr 2025.
- Der Betriebsertrag sank um 8,6 % auf 137,0 Mio. Franken, der Verkehrsertrag um 8,9 % auf 97,6 Mio. Franken. Dank tieferer Strompreise und Sparmassnahmen gingen die Betriebskosten um 4,6 % zurück.
- Das EBITDA betrug 56,8 Mio. Franken, während der Free Cashflow trotz des schwierigen Umfelds um 12,1 % auf 18,7 Mio. Franken stieg.
- Nach Ausbruch des Irankriegs gingen die Besucherzahlen deutlich zurück, insbesondere aus Asien: Insgesamt wurden 1,85 Mio. Gäste bzw. Skier Visits gezählt, 11,9 % weniger als im Vorjahr.
- Das Jungfraujoch besuchten 389’600 Personen, 17,6 % weniger als 2025; der Verkehrsertrag sank dort um 11,9 % auf 52,6 Mio. Franken. Die Erlebnisberge verzeichneten 19,9 Mio. Franken Verkehrsertrag, die Jungfrau Ski Region 25,1 Mio. Franken.
- Für die zweite Jahreshälfte bleiben globale Unsicherheiten, höhere Reise- und Flugkosten sowie eine schwächere Nachfrage aus Asien belastend. Gleichzeitig entwickelten sich die Erlebnisberge im Juli und August positiv; für die Wintersaison 2026/27 wird eine stabile Nachfrage auf hohem Niveau erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Jungfraubahn Holding ist am 28.08.2026.
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