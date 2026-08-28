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    Jungfrau Railway Defies Tough Half-Year with CHF 28.9M Profit

    Despite softer earnings in early 2026, Jungfrau Railway Group remains above pre‑Covid levels, supported by cost cuts, solid bookings and resilient visitor demand.

    Jungfrau Railway Defies Tough Half-Year with CHF 28.9M Profit
    Foto: adobe.stock.com
    • Jungfrau Railway Group reported a first-half 2026 profit of CHF 28.9 million, down 22.0% from the record result in 2025 but still above the pre-Covid levels of 2018 and 2019.
    • Operating income fell 8.6% to CHF 137.0 million, while transportation revenue decreased 8.9% to CHF 97.6 million; EBITDA reached CHF 56.8 million.
    • Despite lower earnings, cost-saving measures and reduced electricity prices cut operating expenses by 4.6%, and free cash flow increased 12.1% to CHF 18.7 million.
    • Visitor numbers declined by 11.9% to 1.85 million, mainly due to the Middle East conflict, higher travel costs and weaker Asian demand; Jungfraujoch visitors fell 17.6% to 389,600.
    • The Experience Mountains segment generated CHF 19.9 million in transportation revenue, while the Jungfrau Ski Region recorded 932,200 skier visits and CHF 25.1 million in revenue; the Lauterbrunnen–Mürren closure affected comparisons.
    • The outlook remains uncertain because of geopolitical and economic risks, but bookings for the second half are solid, Experience Mountains visitor numbers rose about 5% in July–August, and winter 2026/27 demand is expected to remain stable at a high level.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Jungfraubahn Holding is on 28.08.2026.


    Jungfraubahn Holding

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    ISIN:CH0017875789WKN:A0CACJ
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