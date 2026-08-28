Jungfrau Railway Defies Tough Half-Year with CHF 28.9M Profit
Despite softer earnings in early 2026, Jungfrau Railway Group remains above pre‑Covid levels, supported by cost cuts, solid bookings and resilient visitor demand.
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- Jungfrau Railway Group reported a first-half 2026 profit of CHF 28.9 million, down 22.0% from the record result in 2025 but still above the pre-Covid levels of 2018 and 2019.
- Operating income fell 8.6% to CHF 137.0 million, while transportation revenue decreased 8.9% to CHF 97.6 million; EBITDA reached CHF 56.8 million.
- Despite lower earnings, cost-saving measures and reduced electricity prices cut operating expenses by 4.6%, and free cash flow increased 12.1% to CHF 18.7 million.
- Visitor numbers declined by 11.9% to 1.85 million, mainly due to the Middle East conflict, higher travel costs and weaker Asian demand; Jungfraujoch visitors fell 17.6% to 389,600.
- The Experience Mountains segment generated CHF 19.9 million in transportation revenue, while the Jungfrau Ski Region recorded 932,200 skier visits and CHF 25.1 million in revenue; the Lauterbrunnen–Mürren closure affected comparisons.
- The outlook remains uncertain because of geopolitical and economic risks, but bookings for the second half are solid, Experience Mountains visitor numbers rose about 5% in July–August, and winter 2026/27 demand is expected to remain stable at a high level.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Jungfraubahn Holding is on 28.08.2026.
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