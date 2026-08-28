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    Halbjahresbericht 2026: Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick

    Trotz höherem EBIT und wachsendem Portfolio zeigt sich ein gemischtes Bild: Steuern drücken den Gewinn, während Investitionen und Projektpipeline für 2026 Zuversicht geben.

    Halbjahresbericht 2026: Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick
    Foto: adobe.stock.com
    • Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im 1. Halbjahr 2026 um 4,3 % auf CHF 27,0 Mio.; ohne Bewertungseffekt erhöhte es sich um 6,5 % auf CHF 18,7 Mio.
    • Der Konzerngewinn sank trotz des höheren EBIT um 9,4 % auf CHF 18,0 Mio., hauptsächlich wegen eines mehr als verdoppelten Steueraufwands von CHF 5,4 Mio.
    • Die Leerstandsquote wurde von 2,4 % auf 2,2 % reduziert; die Ist-Mieterträge stiegen um 3,9 % auf CHF 23,2 Mio.
    • Der Marktwert des Immobilienportfolios erhöhte sich auf rund CHF 1,136 Mrd. (+6,9 % laut Mitteilung), unter anderem durch den Erwerb einer Wohnüberbauung in Münchenstein mit 88 Wohnungen.
    • Nach dem Bilanzstichtag wurden in Münchenstein weitere 28 Wohnungen erworben; insgesamt sollen 116 Wohnungen saniert und an die Nachhaltigkeitsstandards des Unternehmens angepasst werden.
    • Die Projektpipeline umfasst 14 Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 230 Mio.; Verwaltungsrat und Geschäftsleitung erwarten ein gutes Geschäftsjahr 2026.


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