Halbjahresbericht 2026: Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick
Trotz höherem EBIT und wachsendem Portfolio zeigt sich ein gemischtes Bild: Steuern drücken den Gewinn, während Investitionen und Projektpipeline für 2026 Zuversicht geben.
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- Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im 1. Halbjahr 2026 um 4,3 % auf CHF 27,0 Mio.; ohne Bewertungseffekt erhöhte es sich um 6,5 % auf CHF 18,7 Mio.
- Der Konzerngewinn sank trotz des höheren EBIT um 9,4 % auf CHF 18,0 Mio., hauptsächlich wegen eines mehr als verdoppelten Steueraufwands von CHF 5,4 Mio.
- Die Leerstandsquote wurde von 2,4 % auf 2,2 % reduziert; die Ist-Mieterträge stiegen um 3,9 % auf CHF 23,2 Mio.
- Der Marktwert des Immobilienportfolios erhöhte sich auf rund CHF 1,136 Mrd. (+6,9 % laut Mitteilung), unter anderem durch den Erwerb einer Wohnüberbauung in Münchenstein mit 88 Wohnungen.
- Nach dem Bilanzstichtag wurden in Münchenstein weitere 28 Wohnungen erworben; insgesamt sollen 116 Wohnungen saniert und an die Nachhaltigkeitsstandards des Unternehmens angepasst werden.
- Die Projektpipeline umfasst 14 Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 230 Mio.; Verwaltungsrat und Geschäftsleitung erwarten ein gutes Geschäftsjahr 2026.
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