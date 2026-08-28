PURE Swiss Opportunity REF: Starkes Halbjahr 2026, Portfolio wächst
Dynamisches Wachstum, höhere Wohnquote und stabile Erträge: Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Maßstäbe im Schweizer Immobilienmarkt.
Foto: adobe.stock.com
- Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) steigerte den Portfoliowert im ersten Halbjahr 2026 um 22,7 % auf CHF 314,9 Mio.
- Insgesamt wurden sechs vollvermietete Liegenschaften in den Kantonen Zürich und Bern erworben; dadurch erhöhte sich die Wohnquote von 47 % auf 52 %.
- Die Mietzinseinnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40,6 % auf CHF 5,2 Mio.; der Nettoertrag legte um 40,2 % auf CHF 3,9 Mio. zu.
- Die Mietzinsausfallrate verbesserte sich von 1,5 % auf 1,1 %, während die Betriebsgewinnmarge trotz des Portfoliowachstums solide 70,4 % erreichte.
- Der PSO erzielte im ersten Halbjahr eine Eigenkapitalrendite von 2,3 % und eine Anlagerendite von 2,4 %; das Nettofondsvermögen stieg auf CHF 253,8 Mio.
- Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus auf weiteren Zukäufen und der Integration neuer Liegenschaften; im Juli wurden bereits zwei vollvermietete Objekte in Bülach erworben.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.