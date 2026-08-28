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    Mogotes Metals schließt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar durch Rio Tinto ab und geht strategische und technische Allianz ein.

    Mogotes Metals schließt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar durch Rio Tinto ab und geht strategische und technische Allianz ein.
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    27. August 2026 / Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-excellent-drilling-re ... – freut sich bekannt zu geben, dass man die zuvor angekündigte strategische Investition durch Rio Tinto Canada Inc. („Rio Tinto“), einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto Exploration Canada Inc., abgeschlossen hat, in deren Rahmen Rio Tinto 30.387.857 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) gezeichnet hat, zu einem Bruttoerlös von ca. 15.000.000 US-Dollar, was 21.271.500 C$ entspricht (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“); jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 C$ innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab Abschluss zu erwerben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Platzierung haben Mogotes und Rio Tinto eine strategische und technische Allianz geschlossen, die sich zunächst auf das Filo-Sur-Projekt des Unternehmens im Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile konzentriert (die „Allianz“).

     

    Highlights:

     

    • Rio Tinto hat durch eine Platzierung im Wert von 21.271.500 C$ zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit eine anfängliche Beteiligung von ca. 5 % an Mogotes erworben.
    • Jede Einheit umfasst einen halben Optionsschein – insgesamt 15.193.928 Optionsscheine –, die 18 Monate lang zu einem Preis von 1,00 C$ ausgeübt werden können, was einem potenziellen zusätzlichen Erlös für das Unternehmen von bis zu ca. 15.193.928 C$ entspricht.
    • Der Erlös aus der Platzierung wird zur Weiterführung der Arbeitsprogramme im Projekt Filo Sur verwendet.
    • Rio Tinto und Mogotes haben endgültige, ausführliche Vereinbarungen geschlossen, darunter eine Zeichnungsvereinbarung, eine Investorenrechtevereinbarung und eine Exklusivitätsvereinbarung, mit denen eine strategische und technische Allianz in Bezug auf Filo Sur begründet wird.
    • Rio Tinto wurde eine 15-monatige Exklusivitätsfrist in Bezug auf das Filo-Sur-Projekt eingeräumt, die im gegenseitigen Einvernehmen um weitere 6 (sechs) Monate verlängert werden kann. Während der Exklusivitätsfrist hat Rio Tinto zudem das Recht, Angebote Dritter, die das Filo-Sur-Projekt oder die Tochtergesellschaften betreffen, die das Filo-Sur-Projekt halten, zu gleichen Konditionen zu übernehmen.
    • Rio Tinto verfügt über ein Aufstockungsrecht, das es berechtigt, während der Exklusivitätsfrist jederzeit bis zu 9,99 % der Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis zu erwerben. Das Aufstockungsrecht kann zu einem Preis pro Aktie ausgeübt werden, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage oder einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs am letzten Handelstag vor der Ausübung, jeweils vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV. Rio Tinto wurden zudem die üblichen Bezugsrechte eingeräumt, um an künftigen Wertpapieremissionen von Mogotes teilzunehmen und so seinen anteiligen Besitz während der Exklusivitätsfrist aufrechtzuerhalten.

     

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