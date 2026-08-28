Mogotes Metals schließt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar durch Rio Tinto ab und geht strategische und technische Allianz ein.

27. August 2026 / Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-excellent-drilling-re ... – freut sich bekannt zu geben, dass man die zuvor angekündigte strategische Investition durch Rio Tinto Canada Inc. („Rio Tinto“), einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto Exploration Canada Inc., abgeschlossen hat, in deren Rahmen Rio Tinto 30.387.857 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) gezeichnet hat, zu einem Bruttoerlös von ca. 15.000.000 US-Dollar, was 21.271.500 C$ entspricht (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“); jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 C$ innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab Abschluss zu erwerben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Platzierung haben Mogotes und Rio Tinto eine strategische und technische Allianz geschlossen, die sich zunächst auf das Filo-Sur-Projekt des Unternehmens im Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile konzentriert (die „Allianz“).