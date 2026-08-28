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    Die rasche Marktakzeptanz von „Viso Now" signalisiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Computer-Vision-Anwendungen entwickelt werden

    Nutzer erstellen eine praxisnahe Computer-Vision-Anwendung, indem sie lediglich ihr Problem beschreiben, ohne Daten zu sammeln, Bilder zu beschriften, Modelle auszuwählen oder über Vorkenntnisse im Bereich des maschinellen Lernens zu verfügen.  

    Dies bedeutet einen Kategorienwechsel: Die stark steigende Zahl der Anmeldungen seit dem Start zeigt, dass ein deutlicher Bedarf an einem schnelleren und leichter zugänglichen Ansatz für KI in der Praxis besteht.

    < 3 MINUTEN Medianzeit bis zur ersten Vision-Anwendung

    LONDON, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- viso.ai meldet eine starke anfängliche Nachfrage nach „Viso Now", seiner kürzlich eingeführten Plattform, mit der jeder innerhalb weniger Minuten eine funktionsfähige Computer-Vision-Anwendung erstellen kann.

    A visual overview of Viso Now, showing how users can build computer vision applications from video and natural language prompts. The image highlights key platform capabilities, including vision agent creation, cloud connectors, application management and performance dashboards, with examples for ramp utilisation, stock detection and standard operating procedure adherence.

    Seit seiner kürzlichen Einführung haben mit „Viso Now" bereits über 1000 Nutzer mehr als 3500 Vision-Anwendungen erstellt, wobei die Medianzeit bis zur ersten Anwendung bei weniger als 3 Minuten lag, was auf die sofortige Marktakzeptanz eines schnelleren und leichter zugänglichen Ansatzes für Computer Vision hindeutet.

    Mit Viso Now können Nutzer ein Vision-System erstellen, indem sie es beschreiben, und ganz einfach ein Video hochladen oder Kameras anschließen. Die Plattform erstellt eine funktionsfähige, praxisnahe KI-Anwendung, die hochkomplexe visuelle Aufgaben lösen und Aktionen wie das Auslösen von Ereignissen sowie das Versenden von Warnmeldungen ausführen kann.  Ihre Wahrnehmungsfähigkeiten gehen weit über herkömmliche Erkennungsmethoden hinaus und ermöglichen ein Verständnis auf menschlichem Niveau.

    „Viso Now revolutioniert den Bereich der KI-Bildverarbeitung. Kein Programmieren, keine Annotation, kein Modelltraining. Was früher Monate dauerte, ist nun in einer Stunde erledigt, und die KI-Bildverarbeitung entwickelt sich von der Erkennung hin zu einer Wahrnehmung auf menschlichem Niveau. Dadurch wird es möglich, KI in die physische Welt zu integrieren. Und genau deshalb möchten wir, dass Sie es selbst ausprobieren."
     Gaudenz Boesch, Co-Geschäftsführer und Gründer von viso.ai

    Hohe Akzeptanz von Anfang an

    Das Tempo der Anmeldungen zeigt deutlich, dass eine Nachfrage nach Computer-Vision-Lösungen besteht, die sofort umgesetzt werden können. Teams können im Handumdrehen von einer Idee zu einer funktionierenden Lösung gelangen, wodurch es einfacher wird, mehr Möglichkeiten zu testen und sich auf die Anwendungen zu konzentrieren, die einen echten Mehrwert schaffen.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die rasche Marktakzeptanz von „Viso Now" signalisiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Computer-Vision-Anwendungen entwickelt werden Nutzer erstellen eine praxisnahe Computer-Vision-Anwendung, indem sie lediglich ihr Problem beschreiben, ohne Daten zu sammeln, Bilder zu beschriften, Modelle auszuwählen oder über Vorkenntnisse im Bereich des maschinellen Lernens zu verfügen.  Dies …
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