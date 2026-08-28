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    STRABAG SE: Ergebnis im Halbjahr 2026 gestiegen – Guidance erhöht

    STRABAG setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Starke Zuwächse bei Leistung, Umsatz und Ergebnis treffen auf Rekordauftragsbestand und angehobene Jahresprognose.

    STRABAG SE: Ergebnis im Halbjahr 2026 gestiegen – Guidance erhöht
    • STRABAG steigerte die Leistung im ersten Halbjahr 2026 um 12 % auf 9,98 Mrd. € und den Umsatz um 15 %; Wachstumstreiber waren insbesondere Energieinfrastruktur und Bahnbau in Deutschland sowie Projekte in Großbritannien, Tschechien und Kroatien.
    • Der Auftragsbestand erreichte mit 35,99 Mrd. € ein Rekordniveau – ein Plus von 27 % gegenüber dem Vorjahr und 15 % seit Jahresende 2025.
    • Das EBITDA stieg um 30 % auf 560,1 Mio. €, das EBIT um 35 % auf 174,4 Mio. €; das Konzernergebnis erhöhte sich um 25 % auf 119,1 Mio. €.
    • Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,82 € auf 1,03 €; die Ergebnisentwicklung wurde trotz einer Firmenwertabschreibung von 50 Mio. € erzielt.
    • STRABAG hebt die Jahresprognose 2026 an: Die Leistung soll nun nahe 23 Mrd. € liegen, die erwartete EBIT-Marge bei 5,5–6 %; die Netto-Investitionen bleiben auf maximal 1,5 Mrd. € begrenzt.
    • Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl stieg um 2 % auf 80.923 Vollzeitkräfte; gleichzeitig blieb die Netto-Cash-Position mit 2,61 Mrd. € solide, obwohl sie saisonal und durch Investitionen unter dem Jahresendwert lag.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 28.08.2026.


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