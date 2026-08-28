SMT Scharf legt Halbjahreszahlen 2026 vor – das sind die Highlights
SMT Scharf blickt auf ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2026: Rückgänge im Neuanlagengeschäft treffen auf stabile Services und wachsende Chancen in Afrika.
Foto: SMT Scharf GmbH
- SMT Scharf erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 33,1 Mio. Euro – deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum mit 50,1 Mio. Euro.
- Das EBIT lag bei 0,3 Mio. Euro; zusätzliche einmalige Aufwendungen von 1,5 Mio. Euro für die Reorganisation in Deutschland und China belasteten das Ergebnis, die EBIT-Marge betrug -3,1 %.
- Besonders stark gingen die Umsätze im Neuanlagengeschäft auf 8,3 Mio. Euro sowie im Segment Tunnellogistik auf 0,4 Mio. Euro zurück; das Service- und Ersatzteilgeschäft blieb weitgehend stabil.
- China blieb mit 21,0 Mio. Euro und einem Umsatzanteil von 63,4 % der wichtigste Markt; positiv entwickelte sich Afrika mit einem Umsatzanstieg auf 5,1 Mio. Euro dank eines Auftrags für ein batteriebetriebenes Bahnsystem in Südafrika.
- Der Auftragseingang sank auf 33,1 Mio. Euro, während sich der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 auf 27,0 Mio. Euro erhöhte.
- SMT Scharf treibt Elektromobilität, LEV-Produkte und batteriebetriebene Bahnsysteme voran und bestätigt für 2026 die Prognose eines Umsatzes von 95 bis 115 Mio. Euro sowie eines EBITs von 1 bis 2 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 28.08.2026.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,9250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,9000EUR das entspricht einem Minus von -0,42 % seit der Veröffentlichung.
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