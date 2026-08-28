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    Anspruchsvolles Halbjahr: Strategische Neuausrichtung nimmt Fahrt auf

    Trotz deutlichem Rückgang bei Produktion und Ergebnis stellt Edisun die Weichen neu – mit einer Grossübernahme, stärkerer Bilanz und geplanter Anleihe für künftiges Wachstum.

    Anspruchsvolles Halbjahr: Strategische Neuausrichtung nimmt Fahrt auf
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Solarstromproduktion sank im 1. Halbjahr 2026 wegen ungünstiger Wetterbedingungen, Anlagenabschaltungen und tiefer Strompreise um 16,2 % auf 61’163 MWh.
    • Der Umsatz ging um 22,8 % auf CHF 5,57 Mio. zurück, insbesondere aufgrund der schwachen Entwicklung in Portugal.
    • Das EBITDA reduzierte sich auf CHF 2,5 Mio.; die EBITDA-Marge lag bei 45,0 % gegenüber 63,6 % im Vorjahreszeitraum.
    • Der Reinverlust erhöhte sich auf CHF 3,96 Mio. nach CHF 2,97 Mio. im Vorjahr; die Eigenkapitalquote sank auf 26,7 %.
    • Edisun übernimmt die Geschäftstätigkeiten der SMARTENERGY Group AG für knapp CHF 440 Mio.; dadurch soll sich die Bilanzsumme auf mindestens CHF 783 Mio. und die Eigenkapitalquote auf mindestens 67 % erhöhen.
    • Zur Finanzierung weiterer Projekte plant Edisun Anfang Dezember 2026 eine fünfjährige Obligation über zunächst CHF 40 Mio. mit einem Zinssatz von 3,75 %; der Jahresausblick hängt unter anderem vom Abschluss der SMARTENERGY-Integration und dem Projekt „Fuencarral to AI“ ab.


    Edisun Power Europe

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    ISIN:CH0024736404WKN:A0KFH3
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    Anspruchsvolles Halbjahr: Strategische Neuausrichtung nimmt Fahrt auf Trotz deutlichem Rückgang bei Produktion und Ergebnis stellt Edisun die Weichen neu – mit einer Grossübernahme, stärkerer Bilanz und geplanter Anleihe für künftiges Wachstum.
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