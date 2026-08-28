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    Baloise Swiss Property Fund: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über CHF 159 Mio.

    Der Baloise Swiss Property Fund stärkt seine Position im Schweizer Immobilienmarkt: Eine erfolgreiche Kapitalerhöhung schafft Spielraum für neue Investitionen in attraktive Liegenschaften.

    Baloise Swiss Property Fund: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über CHF 159 Mio.
    • Die Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund (BSPF) wurde erfolgreich abgeschlossen und brachte Kapitalzusagen von CHF 159 Mio. ein.
    • Mit den zusätzlichen Mitteln sollen 14 Liegenschaften in wirtschaftlich attraktiven und starken Regionen der Schweiz erworben werden.
    • Die neuen Fondsanteile werden am 3. September 2026 liberiert; ausgegeben werden 1’401’661 Anteile zu CHF 113,45 bei einem Bezugsverhältnis von 7:1.
    • Der BSPF verfügt über ein breit diversifiziertes Schweizer Immobilienportfolio mit Schwerpunkt auf Wohnliegenschaften und strebt stabile laufende Erträge sowie langfristige Wertsteigerungen an.
    • Per 31. März 2026 umfasste der Fonds 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1,38 Mrd.; angestrebt werden mindestens 50 % Wohn- und höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften.
    • Der 2018 lancierte und seit 2021 an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds wird von der Baloise Asset Management AG verwaltet; Depotbank ist die UBS Switzerland AG.







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