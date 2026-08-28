Vita 34: FamiCord steigert operativen Cashflow in Q2 2026 deutlich
Trotz herausforderndem Marktumfeld zeigt der Konzern im ersten Halbjahr 2026 ein gemischtes Bild aus stabilen Umsätzen, verbessertem Cashflow und rückläufiger Profitabilität.
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- **Umsatz:** Die Konzernumsätze blieben im ersten Halbjahr 2026 mit **43,2 Mio. €** nahezu stabil und lagen nur **0,9 % unter dem Vorjahreswert**.
- **Operativer Cashflow:** Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf **3,4 Mio. €** nach 0,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum – vor allem durch ein optimiertes Net Working Capital.
- **Ergebnisentwicklung:** Das EBITDA sank im H1 2026 um **13,8 % auf 4,3 Mio. €**; im zweiten Quartal stieg es jedoch um **11,8 % auf 2,1 Mio. €**, was auf erste Effekte der Kostendisziplin hindeutet.
- **Vertragsstruktur:** Wiederkehrende Vorauszahlungen erhöhten sich um **8,5 % auf 12,5 Mio. €**, während Erlöse aus Verlängerungen und Erweiterungen von Prepaid-Verträgen um **11,5 % auf 3,3 Mio. €** zurückgingen.
- **Marktumfeld und Finanzlage:** Das Neukundengeschäft blieb wegen schwacher Konsumentenstimmung, niedriger Geburtenraten und Kostendrucks schwierig. Die liquiden Mittel stiegen dennoch auf **12,4 Mio. €**, während die Eigenkapitalquote auf **2,1 %** sank.
- **Prognose:** Der Vorstand bestätigt die Prognose für 2026 mit erwarteten Umsätzen von **80–90 Mio. €** und einem EBITDA von **9–11 Mio. €**.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Vita 34 ist am 28.08.2026.
Der Kurs von Vita 34 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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