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    DAX-FLASH

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    Leicht im Plus vor Warsh-Rede

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor Jackson-Hole-Rede 0,35 Prozent im Plus
    • Anleger erwarten Signale zum US-Zinskurs
    • US-Technologiewerte treiben den Dax weiter
    DAX-FLASH - Leicht im Plus vor Warsh-Rede
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird zwei Stunden vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,35 Prozent höher auf 26.460 Punkte. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte.

    Die Zahlen großer US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

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    Am Markt sind die Augen nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Freitagnachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole sprechen wird. Laut der Commerzbank ist es seine erste wichtige Rede als Vorsitzender der US-Notenbank. Die Märkte warteten gespannt auf Signale zum weiteren Zinskurs, denn in Erwartung einer möglicherweise restriktiven Haltung seien die Anleiherenditen bereits gestiegen.

    Der ING-Bank-Stratege Benjamin Schroeder erwartet allerdings nicht viel Substanzielles. Daher dürften sich die Experten auf die Details stürzen. "Die Märkte werden jedes Wort sorgfältig abwägen", so der ING-Experte./tih/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,58 % und einem Kurs von 252,1 auf NYSE (28. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +32,66 %/+76,88 % bedeutet.





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