ANALYSE-FLASH
UBS senkt Traton auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 41 Euro
- UBS hebt Traton-Kursziel auf 41 Euro an
- Traton nach starkem Lauf auf Neutral abgestuft
- UBS wartet auf Daten zur China-Strategie Scanias
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 37,14 auf Lang & Schwarz (28. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +4,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 18,98 Mrd..
TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+13,70 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 41 Euro