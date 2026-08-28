UBS senkt Traton auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 41 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 37,14 auf Lang & Schwarz (28. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +4,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 18,98 Mrd..

TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+13,70 % bedeutet.