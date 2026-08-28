dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax-Rekord in Reichweite
- Dax vor Jackson-Hole-Rede weiter leicht im Plus
- Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq und S&P 500 an
- Asiens Börsen uneinheitlich mit Japan im Plus
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird zwei Stunden vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,35 Prozent höher auf 26.460 Punkte. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.
USA: - NASDAQ DEUTLICH IM PLUS; DOW NUR ETWAS - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte.
ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte der Region uneinheitlich tendiert. Während es in Hongkong und Japan leicht nach oben ging, gab es in China und Südkorea Verluste.
^
DAX 26367,24 0,31%
XDAX 26378,31 0,30%
EuroSTOXX 50 6424,73 -0,71%
Stoxx50 5441,59 -0,97%
DJIA 53569,44 0,20%
S&P 500 7730,99 0,72%
NASDAQ 100 29641,56 1,43%
°
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RENTEN:
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Bund-Future 123,66 -0,22% °
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1644 -0,08%
USD/Yen 159,55 0,10%
Euro/Yen 185,79 0,02%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin 79.655 -0,78%
°
ROHÖL:
^
Brent 89,37 -0,33 USD WTI 83,28 -0,25 USD °
/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,58 % und einem Kurs von 252,1 auf NYSE (28. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +32,66 %/+76,88 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 27.08.2026, 07:55 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 26.08.2026
(Kurs 26.285,96 · +19,82 · +0,08 % · Eröffnung 26.255,41 · Tages-Hoch 26.466,76 ·
Tages-Tief 26.196,92 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• tagesschau – Marktbericht vom 27.08.2026, 07:28 Uhr: „Nvidias Quartalsbilanz hebt
die Stimmung", Hinweis auf US-Inflationsdaten als Belastungsfaktor
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
(Hinweis: Diese Werte wurden am 26.08.2026 korrigiert; zuvor lagen ihnen
Schlusskurs-Extreme statt Intraday-Werte zugrunde. Der Korrekturhinweis stand
einmalig im Nachmittags-Briefing vom 26.08.)
• Tages-Pivots für Do 27.08. auf dem Xetra-OHLC vom Mi 26.08. gerechnet:
P 26.316,55 · R1 26.436,17 · S1 26.166,33 · R2 26.586,39 · S2 26.046,71
· R3 26.706,01 · S3 25.896,49
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 26.08.2026: Dow 53.463,88 (−113,52 · −0,21 %);
S&P 500 7.675,70 (−0,02 %); Nasdaq Composite 26.130,20 (−0,08 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/25/stock-market-today-live-updates.html
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 26.08.2026: 29.224,52 (+15,29 · +0,05 %),
O 29.130,77 · H 29.296,77 · T 29.096,84:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,66 % (Investing.com, Stand nach US-Schluss)
NVIDIA · QUARTALSZAHLEN VOM 26.08.2026 (nach US-Schluss)
• Umsatz 96,2 Mrd. USD (Erwartung rund 92,2 Mrd.), plus 106 % zum Vorjahr
• Bereinigter Gewinn je Aktie 2,22 USD (Erwartung 2,09 USD)
• Rechenzentrumsumsatz 89 Mrd. USD (Erwartung rund 85,8 Mrd.)
• Ausblick laufendes Quartal: 108 Mrd. USD (Erwartung rund 104,2 Mrd.)
• Bruttomarge 75 %; Management warnt vor Druck durch Speicherpreise
Quellen:
https://www.forbes.com/sites/fionariley/2026/08/26/nvidia-posts-96-billion-quarter-as-ai-boom-powers-106-growth-in-a-year/
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/nvidia-tops-q2-expectations-offers-strong-q3-outlook-revenue-96-billion-112502189.html
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/transcript-nvidia-q2-earnings-call-highlights-2026-08-26/
• Kursreaktion: Die Aktie schloss regulär bei 209,66 USD (−1,59 %) und bewegte sich
nachbörslich uneinheitlich. Trotz des Zahlenwerks blieb die Reaktion gedämpft.
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,28 USD (−0,51 · −0,58 %), Stand 27.08. früh
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2026
(08:00 DEU Nominallohn-/Reallohnindex Q2 · 10:00 EUR Geldmenge M3 ·
13:30 EUR EZB-Sitzungsprotokoll · 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe ·
14:30 USA Lagerbestände Großhandel · USA Jackson Hole Symposium bis 29.08.):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-27-august-2026-12116194
• Jackson Hole 2026: 27.–29.08., Keynote von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag 28.08.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Mittwochskerze: Das Tageshoch 26.466,76 lag nur 106,74 Punkte unter dem
Allzeithoch 26.573,50. Bis zum Schluss gab der Index 180,80 Punkte davon wieder
ab. Ein solcher oberer Docht zeigt, dass in der Spitze Verkäufer aktiv waren.
• Das Tages-P 26.316,55 liegt über dem Schluss vom Mittwoch. Der Index startet
damit rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Nvidia hat die Erwartungen deutlich übertroffen, die Kursreaktion blieb dennoch
verhalten. Gute Zahlen allein sind kein Kaufsignal, wenn sie bereits eingepreist sind.
• Am Freitag folgt die Jackson-Hole-Keynote von Fed-Chef Warsh. Vor solchen
Terminen dünnt die Liquidität häufig aus.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe