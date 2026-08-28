Dax-Rekord in Reichweite

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SCALPING IDEEN · 27.08.2026 — Morgen

QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER

Stand der Recherche: 27.08.2026, 07:55 MESZ

QUELLEN

DAX / XETRA

• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:

https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax

• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 26.08.2026

(Kurs 26.285,96 · +19,82 · +0,08 % · Eröffnung 26.255,41 · Tages-Hoch 26.466,76 ·

Tages-Tief 26.196,92 · Allzeit-Hoch 26.573,50):

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/

• tagesschau – Marktbericht vom 27.08.2026, 07:28 Uhr: „Nvidias Quartalsbilanz hebt

die Stimmung", Hinweis auf US-Inflationsdaten als Belastungsfaktor

JAHRESBASIS UND MARKEN

• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:

H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)

• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)

· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)

• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32

(Hinweis: Diese Werte wurden am 26.08.2026 korrigiert; zuvor lagen ihnen

Schlusskurs-Extreme statt Intraday-Werte zugrunde. Der Korrekturhinweis stand

einmalig im Nachmittags-Briefing vom 26.08.)

• Tages-Pivots für Do 27.08. auf dem Xetra-OHLC vom Mi 26.08. gerechnet:

P 26.316,55 · R1 26.436,17 · S1 26.166,33 · R2 26.586,39 · S2 26.046,71

· R3 26.706,01 · S3 25.896,49

USA / VORGABEN

• CNBC – US-Schlusskurse vom 26.08.2026: Dow 53.463,88 (−113,52 · −0,21 %);

S&P 500 7.675,70 (−0,02 %); Nasdaq Composite 26.130,20 (−0,08 %):

https://www.cnbc.com/2026/08/25/stock-market-today-live-updates.html

• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 26.08.2026: 29.224,52 (+15,29 · +0,05 %),

O 29.130,77 · H 29.296,77 · T 29.096,84:

https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data

• 10-jährige US-Rendite rund 4,66 % (Investing.com, Stand nach US-Schluss)

NVIDIA · QUARTALSZAHLEN VOM 26.08.2026 (nach US-Schluss)

• Umsatz 96,2 Mrd. USD (Erwartung rund 92,2 Mrd.), plus 106 % zum Vorjahr

• Bereinigter Gewinn je Aktie 2,22 USD (Erwartung 2,09 USD)

• Rechenzentrumsumsatz 89 Mrd. USD (Erwartung rund 85,8 Mrd.)

• Ausblick laufendes Quartal: 108 Mrd. USD (Erwartung rund 104,2 Mrd.)

• Bruttomarge 75 %; Management warnt vor Druck durch Speicherpreise

Quellen:

https://www.forbes.com/sites/fionariley/2026/08/26/nvidia-posts-96-billion-quarter-as-ai-boom-powers-106-growth-in-a-year/

https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/nvidia-tops-q2-expectations-offers-strong-q3-outlook-revenue-96-billion-112502189.html

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/transcript-nvidia-q2-earnings-call-highlights-2026-08-26/

• Kursreaktion: Die Aktie schloss regulär bei 209,66 USD (−1,59 %) und bewegte sich

nachbörslich uneinheitlich. Trotz des Zahlenwerks blieb die Reaktion gedämpft.

ÖL / TERMINE

• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,28 USD (−0,51 · −0,58 %), Stand 27.08. früh

• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2026

(08:00 DEU Nominallohn-/Reallohnindex Q2 · 10:00 EUR Geldmenge M3 ·

13:30 EUR EZB-Sitzungsprotokoll · 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe ·

14:30 USA Lagerbestände Großhandel · USA Jackson Hole Symposium bis 29.08.):

https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-27-august-2026-12116194

• Jackson Hole 2026: 27.–29.08., Keynote von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag 28.08.

HINWEISE

• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures

oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die

Differenz selbst berücksichtigen.

• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten

Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.

• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels

und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.

• Zur Mittwochskerze: Das Tageshoch 26.466,76 lag nur 106,74 Punkte unter dem

Allzeithoch 26.573,50. Bis zum Schluss gab der Index 180,80 Punkte davon wieder

ab. Ein solcher oberer Docht zeigt, dass in der Spitze Verkäufer aktiv waren.

• Das Tages-P 26.316,55 liegt über dem Schluss vom Mittwoch. Der Index startet

damit rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.

• Nvidia hat die Erwartungen deutlich übertroffen, die Kursreaktion blieb dennoch

verhalten. Gute Zahlen allein sind kein Kaufsignal, wenn sie bereits eingepreist sind.

• Am Freitag folgt die Jackson-Hole-Keynote von Fed-Chef Warsh. Vor solchen

Terminen dünnt die Liquidität häufig aus.

• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die

genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.

Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

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