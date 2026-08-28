BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 68,50 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher bezog am Donnerstag die jüngst erhöhten Ziele der Essener mit ein. Insgesamt sieht er eine gute Berechenbarkeit und Triebfedern bis über 2031 hinaus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 57,79EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andrew Fisher
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 68,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Fisher
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 68,50
Währung: EUR
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