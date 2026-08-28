JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 21:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 26,53EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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