JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die erste Einschätzung des neuen Chefs Christian Stammkoetter sowie die Strategie bis 2030 hätten die zentrale Rolle gespielt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz des Aromenherstellers. Die Ziele seien unverändert, der Fokus habe sich aber etwas verschoben auf Stärkung der Kernkompetenzen und Portfoliooptimierung. Ihre Erwartung an eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sieht Pannuti untermauert./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 20:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3.514EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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