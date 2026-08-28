BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Analystin Victoria Nice sieht in den glaubwürdigen Plänen des Aromenherstellers nur eine "teilweise Heilung", wie sie am Donnerstag nach der jährlichen Sommerkonferenz der Schweizer schrieb. Für problematisch hält sie den zu engen Fokus auf besonders profitable Aromen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3.514EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Victoria Nice

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2886

Kursziel alt: 2886

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

