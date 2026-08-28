Buy-Trigger aktiviert!

Genau diese Marke hat Nemetschek im gestrigen Handelsverlauf erreicht. Sollte der Kurs nun nachhaltig über 70,00 Euro steigen, könnte die Bodenbildungsphase der vergangenen Monate erfolgreich abgeschlossen werden.

Erst am Montag wurde bei der Nemetschek-Aktie auf eine mögliche Bodenbildung im Bereich von 50,00 Euro hingewiesen. Zuvor hatte die Aktie seit dem Sommer vergangenen Jahres rund 63 Prozent an Wert verloren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich zwar bereits eine Erholung entwickelt, der entscheidende Buy-Trigger für den Abschluss des Trendwendemusters war jedoch noch nicht überwunden.

Aus technischer Sicht wäre damit ein Kaufsignal verbunden. Als erstes Kursziel bietet sich der 50-Wochen-Durchschnitt bei 73,17 Euro an. Darüber könnte anschließend die Marke von 80,00 Euro in den Fokus rücken. Für Anleger, die auf steigende Kurse setzen möchten, könnte dies eine interessante Ausgangslage für den Aufbau von Long-Positionen sein.

Eine Möglichkeit wäre beispielsweise der weiter unten vorgestellte Call-Optionsschein, der bei einer positiven Kursentwicklung eine überdurchschnittliche Renditechance bieten könnte.

Trotz des positiven Bildes sollten Anleger mögliche Rücksetzer im Blick behalten. Im Idealfall findet die Aktie dabei Unterstützung an den aktuellen Wochentiefs von 64,15 Euro. Deutlich tiefer sollte der Kurs nach Möglichkeit nicht fallen, da dies das Vertrauen in eine erfolgreiche Trendwende erheblich schwächen würde.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 71,40 Euro

Kursziele : 73,17 und 80,00 Euro

Renditechance via DN4XBF : 72 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nemetschek SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4XBF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,74 - 0,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 63,359 Euro Basiswert: Nemetschek SE KO-Schwelle: 63,359 Euro akt. Kurs Basiswert: 71,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 80,00 Euro Hebel: 7,61 Kurschance: + 72 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7Q42 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,82 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 79,3991 Euro Basiswert: Nemetschek SE KO-Schwelle: 79,3991 Euro akt. Kurs Basiswert: 71,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,91 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.