Rückenwind aus den USA

Dieser Bereich war besonders wichtig, da dort zusätzlich der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei rund 165,45 Euro verlief. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Widerstandszone hätte den Weg für ein neues Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 190,98 Euro und anschließend 198,00 Euro freimachen können.

Bei SAP hatte sich bereits Anfang August eine deutliche Abschwächung des bis dahin bestehenden Abwärtstrends abgezeichnet. Das letzte markante Tief erreichte die Aktie Ende Juli bei 127,50 Euro. Von dort aus setzte eine Erholung ein, die den Kurs zunächst zurück an den früheren Abwärtstrend im Bereich von 165,00 Euro führte.

Genau das ist inzwischen gelungen: SAP konnte das wichtige Widerstandsband in den vergangenen Wochen erfolgreich überwinden. Damit rücken die übergeordneten Kursziele um 198,00 Euro wieder in den Fokus. Aus technischer Sicht bleibt die Aktie damit interessant für Anleger, die auf weiter steigende Kurse setzen und Long-Positionen aufbauen möchten. Eine ausführliche Handelsidee wird im Anschluss vorgestellt.

Sollte es dagegen überraschend zu stärkeren Gewinnmitnahmen kommen, sind die Marken bei 179,70 und 172,22 Euro wichtige Unterstützungen. Dort könnte die Aktie Halt finden.

Zusätzlichen Rückenwind erhält SAP von der Bank of America. Das Institut hat sein Kursziel für die Aktie von 208,00 auf 223,00 Euro angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 189,88 Euro

Kursziel : 198,00 Euro

Renditechance via DN4U09 : 50 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4U09 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,42 - 1,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 176,1815 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 176,1815 Euro akt. Kurs Basiswert: 189,88 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro Hebel: 12,86 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU699M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,46 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 204,7645 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 204,7645 Euro akt. Kurs Basiswert: 189,88 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,51 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.