DAX sichtlich bemüht, aber…

Beim DAX und den anderen großen Indizes sind bislang allerdings keine eindeutigen Umkehrsignale zu erkennen. Stattdessen bewegt sich der DAX derzeit in einem geordneten Abwärtstrend, der zugleich als bullische Flagge interpretiert werden kann. Solche Formationen werden häufig nach oben aufgelöst.

Die Sorgen der Anleger über den wirtschaftlichen Ausblick in den USA nehmen derweil zu. Besonders deutlich zeigt sich das am Anleihemarkt, während die Aktienmärkte bislang noch vergleichsweise gelassen reagieren. Das könnte sich jedoch ändern. Sollte es in den USA zu Steuererhöhungen kommen, wären höhere Unternehmenssteuern ein naheliegender Hebel. Das könnte die Gewinnmargen der Unternehmen belasten und damit auch die Aktienmärkte unter Druck setzen.

Entscheidend ist deshalb die Marke von 26.466 Punkten. Wird sie nachhaltig überwunden, könnte der Weg für neue Rekordstände im Bereich von 27.500 Punkten frei werden.

Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht aus den Augen verlieren. Ein neues Monatstief im Bereich von 25.812 Punkten ist weiterhin möglich und würde durchaus in das Bild einer klassischen abc-Konsolidierung passen. Im Anschluss könnte der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) als Sprungbrett dienen, um das übergeordnete Kursziel erneut ins Visier zu nehmen.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.367 Punkten

VDAX bei 16,02 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 58 auf "GREED"

Tagesanalyse:

RSI: 63 - Buy MACD: 198 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.441 / 26.481 / 26.556 und 26.621 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 und 25.303 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX nahe Jahreshochs, jetzt aber offiziell im Konsolidierungsmodus - Inverse SKS-Formation aber erfolgreich aktiviert! - Ölknappheit weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (26. August 2026): Bei 16,02% (fallend) (Vortag: 16,25%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 26.285 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.460 Punkten. Kursziel bei 25.900 und 25.507 Punkten - Erstes Ziel erreicht! 2. Stop-Buy-Order über 26.300 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.110 Punkten. Kursziel bei 26.573 Punkten - Aktiv Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4G9B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,98 - 9,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.402,80 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.402,80 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.367,25 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,38 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60PK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,39 - 8,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.196,58 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.196,58 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.367,25 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 31,42 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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