IKB Deutsche Industriebank Akt: 23% New Business Surge, 2026 Outlook Held
In the first half of 2026, IKB delivered robust growth, stronger capital and solid profitability, while keeping risks contained despite a one-off fraud incident.
Foto: eyetronic - 61455621
- New business volume rose by 23% year-on-year to €1.6 billion in H1 2026, up from €1.3 billion.
- Consolidated profit after taxes remained broadly stable at €36 million, while return on equity improved to 10.8% from 10.3%.
- Administrative expenses fell by approximately 13% to €67 million, driven mainly by lower other administrative costs.
- Net risk provisions increased to €29 million, largely due to a €24 million external fraud incident; excluding this one-off effect, provisions were €5 million.
- The loan book expanded to €8.5 billion, while credit quality remained strong with a low NPA ratio of 2.1%.
- IKB strengthened its capital position, raising its CET1 ratio to 17.7%, and reaffirmed its 2026 guidance of group profit after taxes exceeding €60 million.
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