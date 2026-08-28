IKB Deutsche Industriebank Akt: Neugeschäft +23 % – Ziel 2026 bestätigt
Trotz anspruchsvoller Märkte verzeichnete die IKB im ersten Halbjahr 2026 starkes Wachstum, verbesserte Renditen und eine robuste Kapitalausstattung.
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- Das Neugeschäft stieg im ersten Halbjahr 2026 um 23 % auf 1,6 Mrd. € (Vorjahr: 1,3 Mrd. €).
- Der Konzernüberschuss nach Steuern blieb mit 36 Mio. € nahezu stabil; die Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 10,8 %.
- Die Verwaltungsaufwendungen sanken um rund 13 % auf 67 Mio. €; für 2026 werden Kosten von etwa 133 Mio. € erwartet.
- Die Risikovorsorge erhöhte sich auf 29 Mio. €, hauptsächlich wegen eines einzelnen externen Betrugsfalls über 24 Mio. €; bereinigt betrug sie 5 Mio. €.
- Das Kreditbuch wuchs auf 8,5 Mrd. €, während die NPA-Quote mit 2,1 % niedrig blieb; 82 % des Neugeschäfts hatten Investment-Grade-Status.
- Die CET1-Quote stieg auf 17,7 %; trotz eines herausfordernden Umfelds bestätigt die IKB ihr Ziel eines Konzernjahresüberschusses von mehr als 60 Mio. € für 2026.
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