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    KAP: Verhaltener Halbjahresstart – Restrukturierung geht weiter

    Trotz Umsatzrückgang und anhaltender Verluste treibt die KAP AG ihren konsequenten Restrukturierungskurs voran, um Effizienz, Profitabilität und Finanzstruktur nachhaltig zu stärken.

    KAP: Verhaltener Halbjahresstart – Restrukturierung geht weiter
    Foto: adobe.stock.com
    • KAP AG setzt nach einem verhaltenen ersten Halbjahr 2026 ihren Restrukturierungskurs fort, um die Profitabilität nachhaltig zu verbessern. Geplant sind unter anderem Vertriebsstärkung, Kapazitätsanpassungen, Effizienzsteigerungen, schlankere Holdingstrukturen und Maßnahmen zum Schuldenabbau.
    • Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 2026 aufgrund eines schwierigen Marktumfelds, geringerer Kundennachfrage und geopolitischer Belastungen um 4,6 % auf 133,2 Mio. EUR.
    • Das normalisierte EBITDA verringerte sich wegen der niedrigeren Kapazitätsauslastung um 10,6 % auf 13,5 Mio. EUR; das Konzernergebnis nach Steuern blieb mit −5,1 Mio. EUR negativ.
    • Das Segment „engineered products“ entwickelte sich trotz eines Umsatzrückgangs auf 52,6 Mio. EUR profitabler: Das normalisierte EBITDA stieg um 23,5 % auf 4,2 Mio. EUR.
    • „Flexible films“ verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 55,6 Mio. EUR und ein um 10,3 % gesunkenes EBITDA von 10,5 Mio. EUR, während „surface technologies“ besonders stark unter der schwachen Nachfrage litt und beim Umsatz um 15,2 % auf 25,2 Mio. EUR zurückging.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: KAP erwartet einen Umsatz von 230 bis 250 Mio. EUR und ein normalisiertes EBITDA von 19 bis 23 Mio. EUR; aktuell werden beide Kennzahlen eher am unteren Ende der jeweiligen Bandbreite erwartet.

    Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.


    KAP

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    ISIN:DE0006208408WKN:620840
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