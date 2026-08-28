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    Kreise

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    Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme auf

    Für Sie zusammengefasst
    • PayPal-Übernahme durch Advent und Stripe geplatzt
    • PayPal-Aktie fällt nach geplatztem Deal um 14 Prozent
    • PayPal verliert gegen Apple und Alphabet Marktanteile
    Kreise - Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters Paypal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt. Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Mrd Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, PayPal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von Paypal sackte im nachbörslichen US-Handel um fast 14 Prozent ab.

    PayPal war Ende der neunziger Jahre gegründet worden und galt als früher Vorreiter bei digitalen Bezahlverfahren. Zuletzt tat sich das Unternehmen jedoch mit der Modernisierung seiner Zahlungstechnologien schwer, während Wettbewerber wie Apple und die Google-Mutter Alphabet Marktanteile gewannen. Bloomberg hatte im Februar zuerst berichtet, dass Stripe nach einem Kursrutsch bei PayPal eine teilweise oder vollständige Übernahme des Unternehmens prüfe. Die Aktie von PayPal hat in den vergangenen fünf Jahren fast 80 Prozent an Wert verloren./err/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 271,0 auf Tradegate (28. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -17,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 38,74 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6300 %.






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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Übernahme PayPals durch Stripe und den angemessenen Angebotspreis. Diskutiert werden etwa 70–80 bis 90–100 US-Dollar je Aktie, teils auch deutlich höhere faire Werte. Befürworter verweisen auf ein KGV von etwa 10–11, solide Kennzahlen, Kostensenkungen, Aktienrückkäufe und Wachstumsperspektiven. Bei einem Scheitern der Gespräche wird ein Rückgang in die 40er befürchtet, technisch gilt der Widerstand als hartnäckig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

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    dpa-AFX
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