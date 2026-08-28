Kreise
Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme auf
- PayPal-Übernahme durch Advent und Stripe geplatzt
- PayPal-Aktie fällt nach geplatztem Deal um 14 Prozent
- PayPal verliert gegen Apple und Alphabet Marktanteile
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters Paypal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt. Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Mrd Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, PayPal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von Paypal sackte im nachbörslichen US-Handel um fast 14 Prozent ab.
PayPal war Ende der neunziger Jahre gegründet worden und galt als früher Vorreiter bei digitalen Bezahlverfahren. Zuletzt tat sich das Unternehmen jedoch mit der Modernisierung seiner Zahlungstechnologien schwer, während Wettbewerber wie Apple und die Google-Mutter Alphabet Marktanteile gewannen. Bloomberg hatte im Februar zuerst berichtet, dass Stripe nach einem Kursrutsch bei PayPal eine teilweise oder vollständige Übernahme des Unternehmens prüfe. Die Aktie von PayPal hat in den vergangenen fünf Jahren fast 80 Prozent an Wert verloren./err/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 271,0 auf Tradegate (28. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -17,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,03 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 38,74 Mrd..
PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6300 %.
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Investing.com – Ein Konsortium aus der Beteiligungsgesellschaft Advent International und dem Zahlungsdienstleister Stripe hat sein Übernahmeinteresse an PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) aufgegeben. Dies berichtete Bloomberg News am Donnerstag und sorgte für einen deutlichen Kursrutsch der PayPal-Aktie im nachbörslichen Handel. Das Konsortium habe zuvor mehr als 50 Milliarden US-Dollar für PayPal geboten, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktie von PayPal fiel im nachbörslichen Handel (Stand: 23:32 Uhr ET) um 12,7 % auf 53,66 US-Dollar.
Das Übernahmeinteresse war aufgekommen, nachdem die PayPal-Aktie stark gefallen war, woraufhin Stripe eine teilweise oder vollständige Übernahme des Unternehmens in Erwägung zog. Die Übernahmespekulationen hatten zusammen mit besser als erwarteten Ergebnissen für das zweite Quartal die PayPal-Aktie in diesem Quartal um mehr als 40 % ansteigen lassen, was dem Unternehmen laut Bloomberg eine Marktkapitalisierung von rund 52,6 Milliarden US-Dollar bescherte. PayPal hatte im März Vorstandschef Alex Chriss durch Enrique Lores ersetzt. Mit diesem Schritt will der Pionier im digitalen Zahlungsverkehr das Wachstum wieder ankurbeln und sein Geschäft angesichts der Konkurrenz durch Apple und Alphabet modernisieren. Das Konsortium könnte bei einer Änderung der Umstände möglicherweise mit einem neuen Angebot zurückkehren, so Bloomberg.
Also ich wäre für 80 USD in cash plus 20 USD in Aktienanteilen😁