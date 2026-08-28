🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTocvan Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Tocvan Ventures
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tocvan ermittelt eine neue Mineralisierung an der Oberfläche in mehreren Zonen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar

    Tocvan ermittelt eine neue Mineralisierung an der Oberfläche in mehreren Zonen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Erweiterung des Zielgebiets Bojorquez und Entdeckung einer neuen Zone 4 km nördlich der Main Zone innerhalb des Central Corridor, Exploration hält an

     

    Hermosillo, Mexico / 28. August 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, neue Ergebnisse seiner Explorationsarbeiten an der Oberfläche bekannt zu geben, mit denen eine zusätzliche Gold-Silber-Mineralisierung in mehreren Zonen auf dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora ermittelt wurde.

     

    Mit den jüngsten Gesteinsprobenahmen konnte das Zielgebiet Bojorquez erweitert und eine neue mineralisierte Zone rund vier Kilometer nördlich der Main Zone innerhalb des sich abzeichnenden Central Corridor identifiziert werden. Die besten Gesteinsproben lieferten Werte von bis zu 2,4 g/t Au und 67 g/t Ag; es wurden zudem Kupferwerte von bis zu 1,6 % Cu in Verbindung mit in einer Turmalinbrekzie angesiedelten alten Abbaustätten ermittelt. Der Trend des Central Corridor wurde nun über einer Streichlänge von mehr als 1.000 Metern in derselben strukturellen Ausrichtung wie die Main Zone nachgewiesen (Abbildung 1). Es laufen Probenahmen und Kartierungen entlang des gesamten Central Corridor und aktuell werden Rasterbodenprobenahmen absolviert.

     

    Wichtigste Highlights

     

    • Erweiterung von Bojorquez: Anhand weiterer Probenahmen konnten die bekannten Ausmaße des Zielgebiets Bojorquez (zuvor ca. 3 km östlich der Main Zone abgegrenzt) an der Oberfläche erweitert und die Kontinuität der Gold-Silber-Mineralisierung, gestützt durch das ausgeprägte Vorkommen von Indikatorelementen, bestätigt werden.
    • Neue Zone im Central Corridor: In einer neu definierten Zone etwa 4 km nördlich der Main Zone entlang des Central Corridor konnten anomale bis hohe Gold- und Silberwerte in Gesteinssplitterproben ermittelt werden. Der mineralisierte Trend erstreckt sich über mehr als 1.000 Meter Länge und weist ähnliche geologische Eigenschaften wie der South Block und die Main Zone auf.
    • Ergebnisse der Gesteinsproben: Höchstwerte von 2,4 g/t Au und 67 g/t Ag sowie Kupferwerte von bis zu 1,6 % Cu in Verbindung mit historischen Abbaustätten in einer Turmalinbrekzie. Die Proben ergaben auch erhöhte Gehalte von Arsen, Antimon und anderen Basismetall-Indikatorelementen, was mit dem epithermalen System bei Gran Pilar in Einklang steht.
    • Diese Ergebnisse belegen erneut das bezirksweite Potenzial von Gran Pilar, wobei mittlerweile mehrere mineralisierte Trends auf dem Konzessionsgebiet definiert sind, die weiterhin für eine Erweiterung offen sind.

     

    Die neue Zone im Central Corridor liegt entlang eines Strukturtrends, der aus den jüngsten Kartierungen, magnetischen Daten und geochemischen Oberflächenuntersuchungen abgeleitet wurde. Die Mineralisierung lagert in andesitischem Vulkangestein mit Quarzgängen, Verkieselung, Hämatitalteration und lokalisierter Brekzienbildung – Merkmale, die jenen in der Main Zone und im Zielgebiet Mezquite entsprechen. Die fortlaufenden Probenahmen haben die Abgrenzung des Korridors auf mehr als 1.000 Meter Streichlänge ermöglicht, wobei die Mineralisierung nach wie vor in Streichrichtung offen ist und in der Tiefe noch nicht erprobt wurde.

     

    Insbesondere haben Probenahmen in der Nähe historischer Abbaustätten in einer Turmalinbrekzie die höchsten Kupferwerte (bis zu 1,6 % Cu) zusammen mit erhöhten Gold- und Silberwerten geliefert, was das Potenzial für eine polymetallische Mineralisierung in strukturell kontrollierten Zonen hervorhebt.

     

    Die Probenahmen im erweiterten Zielgebiet Bojorquez grenzen weiterhin zusammenhängende Gold-Silber-Anomalien ab, die mit magnetischen Tiefs übereinstimmen, was das Potenzial für eine strukturell kontrollierte epithermale Mineralisierung bekräftigt.

     

    Abbildung 1. Karte der Ziele auf dem Projekt Gran Pilar mit den wichtigsten jüngsten Oberflächenproben, die das Ziel gen Osten des South Block und durch den zuvor unerprobten Central Corridor erweitern.

     

    Chris Gordon, CEO von Tocvan, kommentierte:

     

    „Die Ergebnisse dieser neuen Oberflächenproben erweitern Bojorquez und erschließen eine spannende neue Zone, vier Kilometer nördlich der Main Zone im Central Corridor. Die Tatsache, dass die Gesteinsproben bis zu 2,4 g/t Gold und 67 g/t Silber sowie Kupferwerte von bis zu 1,6 % in Zusammenhang mit alten Abbaustätten in einer Turmalinbrekzie ergeben haben und der Central Corridor mittlerweile auf einer Streichlänge von über 1.000 Metern abgegrenzt werden konnte, unterstreicht erneut die mehrere Kilometer umfassenden Ausmaße und das polymetallische Potenzial des hydrothermalen Systems bei Gran Pilar. Zugleich machen die Arbeiten bei unserer Pilotanlage rasante Fortschritte: Die Haufenlaugungsfläche ist für die Auskleidung bereit und der Bau der Aufbereitungsanlage in Hermosillo steht kurz vor Abschluss. Da wir mit Explorationserfolgen und Erschließungsfortschritten gleichzeitig aufwarten können, sind wir gut aufgestellt, um kurzfristig die Produktion aufzunehmen und weiteres Ressourcenwachstum zu liefern.“

     

    Die Explorationsarbeiten an der Oberfläche entlang des Central Corridor und in anderen vorrangigen Gebieten halten an, um Zielzonen für anschließende Schürfgrabungen und Bohrungen genauer einzugrenzen. Die Ergebnisse werden mit den Resultaten der laufenden Auswertung der geophysikalischen Daten und des übergeordneten Explorationsprogramms 2026 zusammengeführt werden.

     

    Probe

    Easting

    Northing

    Au (g/t)

    Ag (g/t)

    As (ppm)

    Cu (ppm)

    Pb (ppm)

    Sb (ppm)

    Zn (ppm)

    247574

    618075

    3148115

    2,35

    1,3

    252

    309

    48

    42

    77

    675934

    619772

    3144242

    1,81

    16,6

    998

    606

    670

    14

    968

    675914

    620200

    3145565

    1,14

    2,1

    79

    7

    887

    <5

    42

    521084

    619558

    3143758

    1,03

    3,3

    532

    257

    115

    5

    463

    675932

    620144

    3144187

    0,98

    0,9

    87

    6

    127

    13

    9

    521064

    619483

    3144740

    0,88

    5,3

    211

    373

    64

    9

    322

    675895

    619950

    3145515

    0,77

    4,9

    244

    101

    711

    10

    355

    247599

    618182

    3148524

    0,75

    9,2

    429

    112

    43

    21

    9

    675897

    620185

    3145620

    0,70

    26,5

    220

    35

    2920

    26

    102

    521077

    620015

    3144220

    0,43

    1,3

    59

    14

    127

    12

    57

    247511

    618625

    3147780

    0,37

    14,4

    46

    160

    65

    587

    44

    247530

    619400

    3148265

    0,36

    1,8

    11

    18

    12

    5

    32

    521032

    620240

    3145155

    0,34

    1,1

    303

    52

    13

    5

    9

    521079

    619910

    3144210

    0,26

    6,4

    69

    36

    455

    9

    77

    521070

    620175

    3144180

    0,23

    0,5

    84

    3

    13

    9

    10

    247559

    617433

    3148132

    0,22

    3,9

    43

    151

    44

    16

    78

    247508

    618560

    3147600

    0,21

    7,3

    13

    214

    4

    7

    26

    247580

    618140

    3148203

    0,20

    12,8

    281

    16250

    122

    10

    176

    675933

    619860

    3144220

    0,16

    2,7

    662

    102

    175

    13

    84

    521071

    620230

    3144155

    0,15

    0,5

    72

    23

    13

    5

    8

    521013

    620016

    3144300

    0,15

    0,6

    140

    4

    10

    6

    61

    521065

    619500

    3144700

    0,15

    0,9

    25

    98

    44

    <5

    109

    247513

    618550

    3147790

    0,02

    1,7

    26

    12250

    14

    6

    159

    247514

    618555

    3147780

    0,01

    1,3

    21

    13550

    18

    10

    129

    247547

    618366

    3148125

    0,09

    66,7

    81

    690

    322

    69

    99

    247581

    618213

    3148480

    0,04

    21,7

    51

    64

    1870

    <5

    40

    Tabelle 1. Ergebnisse der Gesteinssplitterproben im Rahmen der ersten Erkundungsprobenahmen im South Block und Central Corridor.

     

    Aktueller Stand der Pilotanlage

     

    Die Arbeiten in der vollständig genehmigten, auf 50.000 Tonnen ausgelegten Pilotanlage machen weiterhin bedeutende Fortschritte. Die Haufenlaugungsfläche wurde vollständig vorbereitet und ist nun für die Installation der Auskleidung bereit. Parallel dazu nähert sich der Bau der Aufbereitungsanlage in Hermosillo dem Abschluss. Mit diesen Fortschritten liegt Tocvan weiterhin auf Kurs für die angestrebte erste Produktion im vierten Quartal 2026.

     

    The image depicts a large, unpaved construction site with a bulldozer in the foreground, under a clear blue sky. AI-generated content may be incorrect.

    Foto 1. Vollständig vorbereitete Haufenlaugungsfläche bei der vollständig genehmigten Pilotanlage, die für die nächste Auskleidungsphase bereit ist.

     

    Über Tocvan Ventures Corp.

     

    Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in Oberflächennähe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca-Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

     

    Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

     

    Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

     

    Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

     

    Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

     

    Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen umfassen können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder eintreten könnten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Transaktion und die erwarteten nächsten Schritte. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z. B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“.

     

    Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse, noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

     

    Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

     

    Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

     

    TOCVAN VENTURES CORP.

     

    Christopher Gordon, CEO

    1150, 707 – 7 Ave SW

    Calgary, Alberta T2P 3H6

    E-Mail: chris@tocvan.ca

     

    Tyler Muir, Corporate Communications

    Telefon: 1 306 690 8886

    E-Mail: ir@tocvan.ca

     

    BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

    LinkedIn: TOC LinkedIn

    X: TOC X

    Facebook: TOC Facebook

    YouTube: TOC YouTube

    Web: tocvan.com

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 0,476EUR auf Tradegate (28. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tocvan ermittelt eine neue Mineralisierung an der Oberfläche in mehreren Zonen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar TocvanVentures_SurfaceUpdate_28-08-2026_DEPRcomErweiterung des Zielgebiets Bojorquez und Entdeckung einer neuen Zone 4 km nördlich der Main Zone innerhalb des Central Corridor, Exploration hält an Hermosillo, Mexico / 28. August 2026 / IRW-Press / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     