Tocvan ermittelt eine neue Mineralisierung an der Oberfläche in mehreren Zonen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar

Erweiterung des Zielgebiets Bojorquez und Entdeckung einer neuen Zone 4 km nördlich der Main Zone innerhalb des Central Corridor, Exploration hält an

Hermosillo, Mexico / 28. August 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, neue Ergebnisse seiner Explorationsarbeiten an der Oberfläche bekannt zu geben, mit denen eine zusätzliche Gold-Silber-Mineralisierung in mehreren Zonen auf dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora ermittelt wurde.

Mit den jüngsten Gesteinsprobenahmen konnte das Zielgebiet Bojorquez erweitert und eine neue mineralisierte Zone rund vier Kilometer nördlich der Main Zone innerhalb des sich abzeichnenden Central Corridor identifiziert werden. Die besten Gesteinsproben lieferten Werte von bis zu 2,4 g/t Au und 67 g/t Ag; es wurden zudem Kupferwerte von bis zu 1,6 % Cu in Verbindung mit in einer Turmalinbrekzie angesiedelten alten Abbaustätten ermittelt. Der Trend des Central Corridor wurde nun über einer Streichlänge von mehr als 1.000 Metern in derselben strukturellen Ausrichtung wie die Main Zone nachgewiesen (Abbildung 1). Es laufen Probenahmen und Kartierungen entlang des gesamten Central Corridor und aktuell werden Rasterbodenprobenahmen absolviert.

Wichtigste Highlights

Erweiterung von Bojorquez: Anhand weiterer Probenahmen konnten die bekannten Ausmaße des Zielgebiets Bojorquez (zuvor ca. 3 km östlich der Main Zone abgegrenzt) an der Oberfläche erweitert und die Kontinuität der Gold-Silber-Mineralisierung, gestützt durch das ausgeprägte Vorkommen von Indikatorelementen, bestätigt werden.

Neue Zone im Central Corridor: In einer neu definierten Zone etwa 4 km nördlich der Main Zone entlang des Central Corridor konnten anomale bis hohe Gold- und Silberwerte in Gesteinssplitterproben ermittelt werden. Der mineralisierte Trend erstreckt sich über mehr als 1.000 Meter Länge und weist ähnliche geologische Eigenschaften wie der South Block und die Main Zone auf.

Ergebnisse der Gesteinsproben: Höchstwerte von 2,4 g/t Au und 67 g/t Ag sowie Kupferwerte von bis zu 1,6 % Cu in Verbindung mit historischen Abbaustätten in einer Turmalinbrekzie. Die Proben ergaben auch erhöhte Gehalte von Arsen, Antimon und anderen Basismetall-Indikatorelementen, was mit dem epithermalen System bei Gran Pilar in Einklang steht.

Diese Ergebnisse belegen erneut das bezirksweite Potenzial von Gran Pilar, wobei mittlerweile mehrere mineralisierte Trends auf dem Konzessionsgebiet definiert sind, die weiterhin für eine Erweiterung offen sind.

Die neue Zone im Central Corridor liegt entlang eines Strukturtrends, der aus den jüngsten Kartierungen, magnetischen Daten und geochemischen Oberflächenuntersuchungen abgeleitet wurde. Die Mineralisierung lagert in andesitischem Vulkangestein mit Quarzgängen, Verkieselung, Hämatitalteration und lokalisierter Brekzienbildung – Merkmale, die jenen in der Main Zone und im Zielgebiet Mezquite entsprechen. Die fortlaufenden Probenahmen haben die Abgrenzung des Korridors auf mehr als 1.000 Meter Streichlänge ermöglicht, wobei die Mineralisierung nach wie vor in Streichrichtung offen ist und in der Tiefe noch nicht erprobt wurde.

Insbesondere haben Probenahmen in der Nähe historischer Abbaustätten in einer Turmalinbrekzie die höchsten Kupferwerte (bis zu 1,6 % Cu) zusammen mit erhöhten Gold- und Silberwerten geliefert, was das Potenzial für eine polymetallische Mineralisierung in strukturell kontrollierten Zonen hervorhebt.

Die Probenahmen im erweiterten Zielgebiet Bojorquez grenzen weiterhin zusammenhängende Gold-Silber-Anomalien ab, die mit magnetischen Tiefs übereinstimmen, was das Potenzial für eine strukturell kontrollierte epithermale Mineralisierung bekräftigt.

Abbildung 1. Karte der Ziele auf dem Projekt Gran Pilar mit den wichtigsten jüngsten Oberflächenproben, die das Ziel gen Osten des South Block und durch den zuvor unerprobten Central Corridor erweitern.

Chris Gordon, CEO von Tocvan, kommentierte:

„Die Ergebnisse dieser neuen Oberflächenproben erweitern Bojorquez und erschließen eine spannende neue Zone, vier Kilometer nördlich der Main Zone im Central Corridor. Die Tatsache, dass die Gesteinsproben bis zu 2,4 g/t Gold und 67 g/t Silber sowie Kupferwerte von bis zu 1,6 % in Zusammenhang mit alten Abbaustätten in einer Turmalinbrekzie ergeben haben und der Central Corridor mittlerweile auf einer Streichlänge von über 1.000 Metern abgegrenzt werden konnte, unterstreicht erneut die mehrere Kilometer umfassenden Ausmaße und das polymetallische Potenzial des hydrothermalen Systems bei Gran Pilar. Zugleich machen die Arbeiten bei unserer Pilotanlage rasante Fortschritte: Die Haufenlaugungsfläche ist für die Auskleidung bereit und der Bau der Aufbereitungsanlage in Hermosillo steht kurz vor Abschluss. Da wir mit Explorationserfolgen und Erschließungsfortschritten gleichzeitig aufwarten können, sind wir gut aufgestellt, um kurzfristig die Produktion aufzunehmen und weiteres Ressourcenwachstum zu liefern.“

Die Explorationsarbeiten an der Oberfläche entlang des Central Corridor und in anderen vorrangigen Gebieten halten an, um Zielzonen für anschließende Schürfgrabungen und Bohrungen genauer einzugrenzen. Die Ergebnisse werden mit den Resultaten der laufenden Auswertung der geophysikalischen Daten und des übergeordneten Explorationsprogramms 2026 zusammengeführt werden.

Probe Easting Northing Au (g/t) Ag (g/t) As (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm) 247574 618075 3148115 2,35 1,3 252 309 48 42 77 675934 619772 3144242 1,81 16,6 998 606 670 14 968 675914 620200 3145565 1,14 2,1 79 7 887 <5 42 521084 619558 3143758 1,03 3,3 532 257 115 5 463 675932 620144 3144187 0,98 0,9 87 6 127 13 9 521064 619483 3144740 0,88 5,3 211 373 64 9 322 675895 619950 3145515 0,77 4,9 244 101 711 10 355 247599 618182 3148524 0,75 9,2 429 112 43 21 9 675897 620185 3145620 0,70 26,5 220 35 2920 26 102 521077 620015 3144220 0,43 1,3 59 14 127 12 57 247511 618625 3147780 0,37 14,4 46 160 65 587 44 247530 619400 3148265 0,36 1,8 11 18 12 5 32 521032 620240 3145155 0,34 1,1 303 52 13 5 9 521079 619910 3144210 0,26 6,4 69 36 455 9 77 521070 620175 3144180 0,23 0,5 84 3 13 9 10 247559 617433 3148132 0,22 3,9 43 151 44 16 78 247508 618560 3147600 0,21 7,3 13 214 4 7 26 247580 618140 3148203 0,20 12,8 281 16250 122 10 176 675933 619860 3144220 0,16 2,7 662 102 175 13 84 521071 620230 3144155 0,15 0,5 72 23 13 5 8 521013 620016 3144300 0,15 0,6 140 4 10 6 61 521065 619500 3144700 0,15 0,9 25 98 44 <5 109 247513 618550 3147790 0,02 1,7 26 12250 14 6 159 247514 618555 3147780 0,01 1,3 21 13550 18 10 129 247547 618366 3148125 0,09 66,7 81 690 322 69 99 247581 618213 3148480 0,04 21,7 51 64 1870 <5 40

Tabelle 1. Ergebnisse der Gesteinssplitterproben im Rahmen der ersten Erkundungsprobenahmen im South Block und Central Corridor.

Aktueller Stand der Pilotanlage

Die Arbeiten in der vollständig genehmigten, auf 50.000 Tonnen ausgelegten Pilotanlage machen weiterhin bedeutende Fortschritte. Die Haufenlaugungsfläche wurde vollständig vorbereitet und ist nun für die Installation der Auskleidung bereit. Parallel dazu nähert sich der Bau der Aufbereitungsanlage in Hermosillo dem Abschluss. Mit diesen Fortschritten liegt Tocvan weiterhin auf Kurs für die angestrebte erste Produktion im vierten Quartal 2026.

Foto 1. Vollständig vorbereitete Haufenlaugungsfläche bei der vollständig genehmigten Pilotanlage, die für die nächste Auskleidungsphase bereit ist.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in Oberflächennähe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca-Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

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Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 0,476EUR auf Tradegate (28. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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