BERENBERG stuft Asta Energy Solutions auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Kupferspezialisten blieben gut erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag nach einem grundsoliden Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 61,00EUR auf Tradegate (28. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Asta Energy Solutions

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

