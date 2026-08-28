Neue Entdeckung: 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und 1,6% Kupfer im Central Corridor

Bei Tocvan Ventures Corp. folgen derzeit die Entwicklungsschritte Schlag auf Schlag: Erst gestern schloss das Unternehmen die Übernahme der verbliebenen 49% an den ursprünglichen Pilar-Konzessionen ab. Damit gehört nun auch die ca. 1 km² große historische Kernfläche mit der etablierten Main Zone vollständig zu Tocvan. Die mehr als 21 km² großen umliegenden Erweiterungsflächen von Gran Pilar hatte das Unternehmen bereits zuvor zu 100% kontrolliert.

Heute folgt bereits die nächste Nachricht aus genau diesen großflächigen Explorationsgebieten: Neue Gesteinsproben von der Erdoberfläche mit bis zu 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und 1,6% Kupfer erweitern Bojorquez und definieren zugleich einen mehr als 1.000 m langen neuen Zielkorridor rund 4 km nördlich der Main Zone.

Auf die strategische Bedeutung dieser Übernahme sind wir bereits im Rockstone-Report im Juli ausführlicher eingegangen.

Für die heutige Explorationsmeldung ist dabei wichtig zu unterscheiden: Die jetzt gemeldeten neuen Oberflächenfunde bei Bojorquez und im Central Structural Corridor stammen nicht aus der gestern übernommenen Main Zone Fläche, sondern aus den umliegenden Erweiterungsgebieten, die Tocvan bereits zuvor vollständig kontrollierte. Die Übernahme beseitigt vielmehr die letzte noch bestehende Beteiligung eines Partners im historischen Kern von Gran Pilar.

Und genau heute zeigt das Unternehmen bereits, warum die Kombination aus vollständig konsolidierter Main Zone und weiterhin weitgehend ungetesteten Erweiterungsflächen strategisch interessant ist. Denn die heutige Pressemitteilung macht erneut deutlich, dass Gran Pilar trotz seiner fortgeschrittenen Entwicklung noch lange nicht fertig exploriert ist.

Die Bohrziele von morgen entstehen heute an der Oberfläche

Die aktuellen Arbeiten haben das bereits bekannte Bojorquez Zielgebiet, nur 3 km östlich der Main Zone, weiter ausgedehnt. Gleichzeitig wurde eine neue mineralisierte Zone rund 4 km nördlich der Main Zone innerhalb des sogenannten Central Structural Corridor identifiziert.

Dort lieferten Gesteinsproben Spitzenwerte von 2,4 g/t Gold und 67 g/t Silber. Bei historischen Abbauschächten innerhalb einer Turmalinbrekzie wurden zudem starke Kupferwerte von bis zu 1,6% Cu festgestellt.

Noch wichtiger ist jedoch die Dimension der Struktur selbst. Der Central Corridor konnte inzwischen über eine Streichlänge von mehr als 1.000 m verfolgt werden und weist dieselbe grundlegende strukturelle Orientierung wie die Main Zone auf. Die Exploration entlang des Korridors läuft weiterhin, wobei zusätzliche Probenahmen, Kartierungen und Bodenprobenraster in Arbeit sind. Gleichzeitig bleibt die Mineralisierung entlang des Streichens offen und ist in der Tiefe bislang noch vollständig ungetestet.

Kartierungen, magnetische Daten und Oberflächengeochemie weisen gemeinsam auf diesen Korridor hin. Die Mineralisierung befindet sich in andesitischen Vulkaniten mit Quarzgängen, Verkieselung, Hämatit-Alteration und lokaler Brekziierung: Merkmale, die laut Tocvan Ähnlichkeiten mit der Main Zone und Mezquite aufweisen.

Damit sollte man die heutigen Laborergebnisse von Gesteinsproben weniger als isolierte Analysewerte betrachten. Sie sind vielmehr Teil des Bohrziel-Findungsprozesses, mit dem Tocvan versucht, die nächsten El-Mezquite-artigen Entdeckungen zu finden.

Zielkarte des Gran Pilar Projekts mit den neuen Oberflächenproben. Besonders auffällig ist der bislang nur wenig explorierte Central Structural Corridor zwischen South Block und North Block. Dort wurden aktuell Proben mit bis zu 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und 1,6% Kupfer identifiziert. Die Karte zeigt gleichzeitig sehr anschaulich die Entwicklung bei El Mezquite: Eine erste Bohrung lieferte dort 22,9 m @ 0,6 g/t Gold; die anschließende Bohrung JES-26-155 durchschnitt schließlich 215 m @ 0,6 g/t Gold. Genau dieser systematische Weg von der Oberflächenexploration zum Bohrziel und schließlich zur möglichen Entdeckung soll nun auch bei den zahlreichen neuen Zielgebieten fortgesetzt werden.

Gran Pilar ist noch lange nicht fertig exploriert

Und genau hier liegt möglicherweise einer der spannendsten Aspekte des Gran Pilar Projekts. Bei einem fortgeschrittenen Projekt könnte man erwarten, dass die wichtigsten mineralisierten Strukturen längst identifiziert wurden und sich die Exploration zunehmend auf die finale Definition einer bekannten Lagerstätte konzentriert.

Bei Gran Pilar ist derzeit eher das Gegenteil der Fall. Je systematischer Tocvan die mehr als 21 km² große Landposition untersucht, desto mehr neue mineralisierte Bereiche kommen hinzu.

Neben der historischen Main Zone stehen inzwischen unter anderem El Mezquite, Bojorquez, die neue Silber-Gold-Zone und nun der Central Structural Corridor im Fokus. Dazu kommen große Flächen in Richtung North Block, die bislang nur begrenzt oder noch überhaupt nicht durch Bohrungen getestet wurden.

Das Projekt befindet sich deshalb in einer ungewöhnlichen Situation: Gran Pilar ist weit genug fortgeschritten, um bereits eine Pilotproduktion aufzubauen – gleichzeitig scheint die eigentliche Entdeckungsphase auf großen Teilen des Grundstücks gerade erst begonnen zu haben.

Mit 2 derzeit eingesetzten Bohrgeräten bekommt diese Ausgangslage zusätzlich Dynamik. Neue Ziele können schneller getestet und erfolgreiche erste Bohrungen unmittelbar weiterverfolgt werden. Gleichzeitig ist mit einem kontinuierlichen Newsflow aus dem umfangreichen laufenden Bohrprogramm zu rechnen.

Das bedeutet: Bei Tocvan geht es derzeit nicht nur darum, bestehende Mineralisierung einige Meter weiter auszudehnen. Es geht um die wesentlich größere Frage: Wie viele zusätzliche mineralisierte Zentren befinden sich noch innerhalb von Gran Pilar?

Genau diese beiden Seiten der aktuellen Entwicklung – neue Entdeckungen und nahende Produktion – verbindet Tocvans CEO Christopher Gordon in seinem Kommentar in der heutigen Pressemitteilung:

„Diese neuen Oberflächenergebnisse erweitern Bojorquez und erschließen innerhalb des Central Corridor eine spannende neue Zone 4 km nördlich der Main Zone. Gesteinsproben mit bis zu 2,4 g/t Gold und 67 g/t Silber sowie Kupfergehalten von bis zu 1,6%, die mit historischen Grubenbauen in einer Turmalinbrekzie in Zusammenhang stehen, und der bereits über mehr als 1.000 m Streichlänge definierte Central Corridor bestätigen einmal mehr die mehrere Kilometer umfassende Ausdehnung und das polymetallische Potenzial des hydrothermalen Systems bei Gran Pilar. Gleichzeitig schreitet unsere Pilotanlage rasch voran: Das Haufenlaugungspad ist vollständig für die Verlegung der Abdichtungsfolie vorbereitet und die Aufbereitungsanlage in Hermosillo steht kurz vor der Fertigstellung. Da Explorationserfolge und Entwicklungsfortschritte parallel stattfinden, sind wir hervorragend positioniert, sowohl kurzfristig die Produktion aufzunehmen als auch das Ressourcenpotenzial kontinuierlich weiter auszubauen.“

Der wichtigste Teil des Zitats steht ganz am Ende: „Kurzfristige Produktion und kontinuierliches Ressourcenwachstum…“ Genau darin fasst Gordon die derzeitige Strategie von Tocvan zusammen: Gran Pilar soll nicht erst vollständig exploriert werden, bevor die Minenentwicklung beginnt. Vielmehr sollen die Ressourcengrundlage durch laufende Exploration und neue Entdeckungen weiter wachsen, während parallel bereits der Übergang in die Produktion erfolgt.

Während 2 Bohrgeräte nach den nächsten Entdeckungen suchen, wird die Pilotanlage gebaut

Bei der vollständig genehmigten Pilotanlage wurden inzwischen weitere sichtbare Fortschritte erzielt.

Das Haufenlaugungsbecken (Heap-Leach-Pad) ist laut Unternehmen vollständig vorbereitet und kann nun mit dem Liner, also der Abdichtungsfolie, versehen werden. Mit einer Fläche von rund 1,76 Hektar entspricht das Becken größenmäßig ungefähr 2 Fußballfeldern. Das gesamte Areal der Pilotanlage umfasst rund 4,5 Hektar, also etwa 6 Fußballfelder.

Parallel dazu steht die Aufbereitungsanlage in Hermosillo kurz vor der Fertigstellung. Tocvan bestätigt mit der heutigen News erneut das Ziel einer ersten Produktion im 4. Quartal 2026.

Das vollständig vorbereitete Heap-Leach-Pad der genehmigten Pilotanlage bei Gran Pilar. Die Erdarbeiten für das Pad sind abgeschlossen; als nächster wesentlicher Schritt folgt die Installation des Liners. Während auf dem Projekt mit 2 Bohrgeräten nach weiteren Mineralisierungszonen gesucht wird, entsteht somit gleichzeitig die Infrastruktur für die geplante erste Gold- und Silberproduktion im 4. Quartal 2026.

Musterbeispiel eines Haufenlaugungspads während der Verlegung der Abdichtungsfolie („Liner“): Die großflächige Kunststoffmembran dichtet den Untergrund gegenüber den später aufgebrachten mineralisierten Gesteinsmengen und der zirkulierenden Laugenlösung ab. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Anlage, da sie die gold- und silberhaltige Lösung kontrolliert sammelt und gleichzeitig verhindern soll, dass Prozesslösung in den Untergrund gelangt. Das Foto dient lediglich zur Veranschaulichung des Prinzips und zeigt nicht die Anlage von Tocvan. Quelle: https://geosyntheticsmagazine.com/2021/09/13/using-geosynthetics-in-mining-heap-leach-pads/

Diese Parallelität ist für die weitere Entwicklung von Gran Pilar entscheidend. Denn normalerweise verändert sich die Investment-Story eines Explorers irgendwann: Die Entdeckungsphase endet, anschließend beginnt die langwierige Entwicklung eines definierten Projekts.

Bei Tocvan dagegen finden beide Phasen über längere Zeit gleichzeitig statt. Während die Pilotanlage erste praktische Informationen über Abbau, Verarbeitung und metallurgisches Verhalten liefern wird, können die beiden Bohrgeräte parallel versuchen, das mineralisierte System immer weiter auszudehnen und neue Zonen zu entdecken.

Fazit

Die heutige Pressemitteilung ist deshalb nicht primär wegen einer einzelnen Gesteinsprobe mit 2,4 g/t Gold oder 67 g/t Silber interessant. Spannend ist das Muster dahinter: Tocvan identifiziert Mineralisierung an der Oberfläche. Daraus entstehen Bohrziele. Erste Bohrungen testen die geologische Idee. Erfolgreiche Ziele werden weiterverfolgt.

El Mezquite hat gerade gezeigt, was daraus entstehen kann: Aus einem ersten Abschnitt von 23 m mit 0,6 g/t Gold entwickelte sich beim weiteren Bohren ein mehr als 200 m langer mineralisierter Abschnitt mit ähnlichem Durchschnittsgehalt.

Nun füllt sich die Karte bereits mit den nächsten Kandidaten. Bojorquez wächst. Der Central Structural Corridor kommt hinzu. Große Bereiche bleiben in der Tiefe vollkommen ungetestet. 2 Bohrgeräte arbeiten gleichzeitig. Weitere Bohrergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Und während Tocvan herausfindet, wie groß Gran Pilar tatsächlich ist, wird nur wenige Kilometer entfernt bereits die Infrastruktur vorbereitet, mit der im 4. Quartal 2026 die erste Produktion beginnt.

Damit treffen bei Gran Pilar derzeit 3 Entwicklungen zusammen: Tocvan kontrolliert das Projekt erstmals vollständig, 2 Bohrgeräte testen eine ständig wachsende Pipeline neuer Ziele, und parallel rückt die Pilotanlage Richtung Produktion.

Genau daraus könnte in den kommenden Monaten ein ungewöhnlich spannender Newsflow entstehen: Neue Bohrziele können zu neuen Entdeckungen werden. Neue Entdeckungen können das Ressourcenpotenzial vergrößern. Und parallel dazu rückt die erste Produktion immer näher.

Wenn El Mezquite ein Vorgeschmack darauf war, was systematische Exploration auf den bislang kaum getesteten Flächen von Gran Pilar hervorbringen kann, dann dürfte die entscheidende Frage für die nächsten Monate nicht sein, ob Tocvan weiterhin positive Bohrergebnisse veröffentlicht, sondern welches der vielen neuen Ziele als nächstes überrascht.

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Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

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Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,75 CAD (27.08.2026)

Marktkapitalisierung: 59 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,476 EUR (28.08.2026)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation, Bedeutung und mögliche wirtschaftliche Relevanz der jüngsten Oberflächenexplorationsergebnisse bei Bojorquez und im Central Structural Corridor des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts, einschließlich der gemeldeten Gesteinsproben mit bis zu 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und bis zu 1,6% Kupfer; die geologische Interpretation der mehr als 1.000 m langen strukturellen Ausdehnung des Central Structural Corridor sowie dessen möglicher Zusammenhang mit bereits bekannten mineralisierten Zonen; die Möglichkeit, dass aus heutigen Oberflächenanomalien und geologischen Zielgebieten künftig neue Bohrziele und weitere Entdeckungen hervorgehen; die mögliche Fortsetzung, Erweiterung und Vertiefung der Mineralisierung entlang des Central Structural Corridor, bei Bojorquez, El Mezquite und anderen Zielgebieten von Gran Pilar; die Interpretation von Gran Pilar als großflächiges, möglicherweise mehrere mineralisierte Zentren umfassendes Gold-Silber-System mit zusätzlichem polymetallischem Potenzial; die Durchführung weiterer geologischer Kartierungen, Boden- und Gesteinsprobenahmen, geophysikalischer Arbeiten sowie Explorations-, Step-out-, Erweiterungs- und Definitionsbohrungen; den laufenden Einsatz von Bohrgeräten und den Eingang, die Interpretation und mögliche Bedeutung weiterer Bohrergebnisse; die Möglichkeit, dass sich frühere Explorationserfolge wie bei El Mezquite auf andere neu definierte Zielgebiete übertragen lassen; die mögliche Abgrenzung einer ersten Mineralressource; die Erstellung einer Preliminary Economic Assessment (PEA); die geplante Fertigstellung, Inbetriebnahme und den Betrieb der vollständig genehmigten Haufenlaugungs-Pilotanlage einschließlich des Haufenlaugungspads, der Abdichtungsfolie, der Aufbereitungs- und Prozessanlagen sowie der zugehörigen Infrastruktur; die angestrebte erste Gold-Silber-Produktion im 4. Quartal 2026; die Sammlung technischer, metallurgischer, betrieblicher und wirtschaftlicher Daten aus dem Pilotbetrieb; die mögliche Aussagekraft dieser Daten für eine spätere kommerzielle Minenentwicklung; die Kombination aus weiterem Ressourcenwachstum und kurzfristiger Produktion; sowie die zukünftige Unternehmensentwicklung, Finanzierungsoptionen, strategische Partnerschaften und weitere Unternehmensmeldungen. Soweit dieser Bericht Aussagen zur geologischen Bedeutung der aktuellen Oberflächenproben, zur möglichen Ausdehnung des Central Structural Corridor, zur Übertragbarkeit des bei El Mezquite beobachteten Explorationsfortschritts auf andere Zielgebiete, zum möglichen Ressourcenwachstum oder zum Distriktpotenzial von Gran Pilar enthält, beruhen diese auf den veröffentlichten Unternehmensangaben sowie auf der Einschätzung und Interpretation des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Oberflächenproben, historische Grubenbaue, geologische Kartierungen, geophysikalische Anomalien und strukturelle Interpretationen stellen für sich genommen keinen Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Mineralisierung dar. Insbesondere kann aus den heute gemeldeten Gesteinsproben nicht abgeleitet werden, dass sich die entsprechenden Gehalte über wirtschaftlich relevante Mächtigkeiten, Kontinuitäten oder Volumina in der Tiefe fortsetzen. Die im Bericht dargestellte Entwicklung von El Mezquite – von ersten Oberflächenhinweisen und einer ersten Bohrung mit einem vergleichsweise kurzen mineralisierten Abschnitt hin zu einem späteren deutlich mächtigeren Bohrabschnitt – dient ausschließlich als Beispiel für den von Tocvan angewandten systematischen Explorationsprozess. Sie stellt keine Garantie dafür dar, dass Bojorquez, der Central Structural Corridor oder andere neu definierte Zielgebiete eine vergleichbare Entwicklung nehmen werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass aus den derzeit identifizierten Oberflächenanomalien wirtschaftlich relevante Bohrziele entstehen, dass Folgebohrungen Mineralisierung bestätigen oder erweitern oder dass sich weitere Entdeckungen in ähnlicher Größenordnung wie El Mezquite ergeben. Auch Aussagen zum Einsatz von 2 Bohrgeräten, zu einem erwarteten kontinuierlichen Nachrichtenfluss aus laufenden Bohrprogrammen, zu weiteren Explorationserfolgen, einer möglichen Mineralressource oder zu zusätzlichem Ressourcenwachstum beruhen auf derzeitigen Unternehmensangaben, Arbeitsprogrammen und Annahmen. Bohrprogramme können sich aufgrund technischer, logistischer, finanzieller, personeller, genehmigungsbezogener oder anderer Faktoren verzögern, verändert oder ausgesetzt werden. Ausstehende Bohrergebnisse können von bisherigen Erwartungen abweichen und müssen nicht die geologischen Modelle, vermuteten Strukturen oder bisherigen Explorationserfolge bestätigen. 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Für das Gran Pilar Projekt wurden bislang keine Ressourcen oder Reserven abgegrenzt. Aussagen über eine mögliche zukünftige Produktion, einen Übergang zu einem kommerziellen Minenbetrieb oder eine Kombination aus Ressourcenwachstum und Produktion stellen Zukunftserwartungen dar und setzen unter anderem erfolgreiche Exploration, technische und wirtschaftliche Studien, ausreichende Finanzierung, Genehmigungen, infrastrukturelle Voraussetzungen, positive metallurgische Ergebnisse sowie wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen voraus. Eine Pilotproduktion ist nicht mit einer nachgewiesenen wirtschaftlichen Minenproduktion gleichzusetzen und ersetzt weder eine Mineralressourcenschätzung noch eine wirtschaftliche Studie oder Ressourcen- und Reservenschätzung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Einschätzungen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen gelten, unterliegen jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Hierzu zählen insbesondere die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten, geologische, strukturelle und metallurgische Unsicherheiten, Risiken im Zusammenhang mit Oberflächenproben und deren Repräsentativität, Risiken bei der Übertragung von Oberflächenanomalien auf Mineralisierung in der Tiefe, Unsicherheiten hinsichtlich Mächtigkeit, Kontinuität, Gehalt und räumlicher Ausdehnung der Mineralisierung, Risiken im Zusammenhang mit Bohrprogrammen, Ressourcenschätzungen, technischen und wirtschaftlichen Studien, Bau, Finanzierung, Zeitplan, Inbetriebnahme und Betrieb der Pilotanlage, Genehmigungs-, Umwelt-, Wasser-, Infrastruktur-, Personal-, Sicherheits- und Lieferkettenrisiken, regulatorische, rechtliche, steuerliche und politische Risiken in Mexiko, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Schwankungen der Gold-, Silber- und gegebenenfalls Kupferpreise, Wechselkurse, Energie-, Material- und Betriebskosten sowie allgemeine makroökonomische, geopolitische und kapitalmarktbezogene Risiken. Darüber hinaus können sich Annahmen des Managements oder Einschätzungen des Autors nachträglich als unvollständig, zu optimistisch oder nicht realisierbar erweisen. Insbesondere können neu identifizierte Zielgebiete bei weiterer Exploration an Bedeutung verlieren, Bohrergebnisse können schwächer als erwartet ausfallen, geologische Modelle können revidiert werden, Ressourcenwachstum kann geringer ausfallen als angenommen und Zeitpläne für Bau, Inbetriebnahme oder Produktion können sich verschieben. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den in den öffentlichen Unternehmensunterlagen beschriebenen Risikofaktoren und sollten von Anlegern entsprechend vorsichtig bewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als zutreffend erweisen. 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