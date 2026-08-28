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    Zu hohe Investitionen?

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    IREN-Aktie bricht nach Zahlen ein – Hoher Verlust trifft auf weitere Ausbaupläne

    IREN hat neue Zahlen veröffentlicht und die Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Milliarden-Investitionen und ein hoher Verlust belasten.

    Für Sie zusammengefasst
    • IREN-Aktie fällt nach hohem Quartalsverlust
    • Umsatzplus durch KI-Geschäft trotz Abschreibungen
    • IREN plant Milliarden für Rechenzentren und KI
    • Report: KI braucht Strom
    Zu hohe Investitionen? - IREN-Aktie bricht nach Zahlen ein – Hoher Verlust trifft auf weitere Ausbaupläne
    Foto: Dall-E

    Nach der Veröffentlichung neuer Geschäftszahlen fiel die IREN-Aktie im nachbörslichen Handel um 8,45 Prozent auf 37,11 US-Dollar.

    Hoher Verlust stellt Umsatzplus in den Schatten

    Das Unternehmen erzielte im Juni-Quartal einen Umsatz von 137,2 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit rund 135,6 Millionen US-Dollar gerechnet. Besonders wichtig wird dabei das KI-Geschäft. Dieses steuerte bereits 70,5 Millionen US-Dollar zum Quartalsumsatz bei.

    Gleichzeitig meldete IREN einen hohen Verlust von 684 Millionen US-Dollar. Ein großer Teil davon entstand durch Wertminderungen von 450,4 Millionen US-Dollar, die vor allem auf ausgemusterte Bitcoin-Mining-Hardware zurückzuführen sind. IREN nimmt immer mehr dieser Geräte außer Betrieb, da bestehende Standorte für das schnell wachsende KI-Cloud-Geschäft umgebaut werden.

    Bis zu 30 Milliarden US-Dollar sollen investiert werden

    Gleichzeitig will IREN beim Ausbau kräftig aufs Tempo drücken. Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Unternehmen Investitionen von rund 25 bis 30 Milliarden US-Dollar.

    Das Geld soll unter anderem für neue Rechenzentren, Computerchips und die bereits zugesagten Kapazitäten für Kunden wie Microsoft verwendet werden.

    Für einen Teil der gewaltigen Ausgaben ist die Finanzierung bereits gesichert. Nach Angaben des Unternehmens stehen rund 14 Milliarden US-Dollar aus vorhandenen Barmitteln, zugesagten Finanzierungen und Vorauszahlungen von Kunden zur Verfügung.

    KI-Geschäft sichert IREN Milliarden-Umsätze

    Hinter den hohen Investitionen steht eine stark wachsende Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Für seine Kapazitäten im Jahr 2026 hat IREN bereits Verträge über rund 4 Milliarden US-Dollar jährlichen Umsatz abgeschlossen.

    Die geplanten Kapazitäten für 2026 sind laut IREN inzwischen größtenteils verkauft. Für 2027 befindet sich das Unternehmen bereits mit mehreren möglichen Kunden in fortgeschrittenen Gesprächen.

    Zu den zuletzt gewonnenen Kunden gehören Cohere, Prometheus, Perplexity, Figure AI, Fal AI und Higgsfield AI.

    Microsoft-Ausbau erreicht wichtigen Meilenstein

    Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt auch die Zusammenarbeit mit Microsoft. IREN hat den ersten Teil seines großen Projekts inzwischen an Microsoft übergeben.

    Es entstehen insgesamt vier große Anlagen für KI-Rechenleistung. Die erste Anlage ist fertig, die zweite wird derzeit in Betrieb genommen. Die dritte und vierte Anlage befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Bauzustand und sollen im vierten Quartal 2026 fertiggestellt werden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die IREN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,09 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Tradegate (28. August 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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