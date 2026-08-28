LAIQON: Hauptversammlung stärkt Vorstand für Wachstum mit GROWTH 28
Mit der Strategie GROWTH 28 beschleunigt LAIQON Wachstum, stärkt Erträge und Kapitalbasis und treibt die internationale Expansion konsequent voran.
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- LAIQON setzt mit der Strategie **GROWTH 28** auf beschleunigtes organisches Wachstum, die Skalierung von Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth sowie stärkere Internationalisierung; bis 2028 sollen die AuM auf über 15 Mrd. EUR steigen.
- Die Assets under Management (AuM) stiegen zum 25. August 2026 auf **11,5 Mrd. EUR**, nach 11,0 Mrd. EUR zum 30. Juni; im Segment Digital Wealth erhöhten sie sich auf 1,5 Mrd. EUR.
- Die Hauptversammlung stimmte allen neun Tagesordnungspunkten mit hohen Mehrheiten von bis zu **96,37 %** zu und bestätigte damit den strategischen Kurs des Unternehmens.
- **Michael Strafuss** wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt und folgt auf Jörg Ohlsen, der sein Mandat zum 31. August 2026 niederlegt.
- Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Brutto-Umsatzerlöse um **63,4 % auf 23,15 Mio. EUR**; das EBITDA verbesserte sich auf -0,29 Mio. EUR, wobei im zweiten Quartal ein positives EBITDA von 1,08 Mio. EUR erzielt wurde.
- Die Finanzstruktur wurde gestärkt: Das Eigenkapital stieg um 16,5 % auf 71,7 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote auf 48,6 %, während sich die Schulden um 8,9 % reduzierten; zusätzlich unterstützt die White-Label-Partnerschaft mit Amundi die internationale Expansion.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei LAIQON ist am 28.08.2026.
Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
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