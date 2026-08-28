🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax im Plus vor Warsh-Rede - Rekordhoch im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor Warsh-Rede mit 0,3 Prozent im Plus
    • Anleger hoffen auf Signale zum weiteren Zinskurs
    • Traton und Nemetschek vorbörslich unter Druck
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax im Plus vor Warsh-Rede - Rekordhoch im Blick
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger am Freitag zuversichtlich. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 26.448 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch fehlen ihm nur noch etwas mehr als 100 Punkte.

    Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag die Märkte angetrieben. Vor allem an der Nasdaq-Börse in New York war es deutlich bergauf gegangen. Getrübt wird dies jedoch durch nachbörslich hohe Kursverluste für die Aktien des KI-Chipherstellers Marvell Technology , der sich laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro neben Nvidia und Broadcom zu einem wichtigen Profiteur des KI-Infrastrukturbooms entwickelt habe. Nach extremer Kursrally sei bei Marvell bereits viel Wachstum eingepreist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.206,60€
    Basispreis
    27,23
    Ask
    × 9,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.544,51€
    Basispreis
    29,72
    Ask
    × 9,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Markt sind am Freitag die Augen auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sprechen wird. Die Märkte warteten gespannt auf Signale zum weiteren Zinskurs, denn in Erwartung einer möglicherweise restriktiven Haltung seien die Anleiherenditen bereits gestiegen, schrieb die Commerzbank.

    Sende die Rede von Kevin Warsh die richtigen Signale, könnte sich der Dax auf einem neuen Rekordhoch ins Wochenende verabschieden, glaubt Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Zuletzt hat ein ruckartiger Renditeanstieg auch den Dax aus dem Tritt gebracht. Heute entscheidet Warshs Wortwahl darüber, ob der Zins-Blues vorerst vom Parkett verschwindet."

    Die Aktien von Traton verloren auf Tradegate im vorbörslichen Handel 3,1 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Die Schweizer Bank UBS hatte sie nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, hieß es.

    Die Titel des Software-Unternehmens Nemetschek sanken auf Tradegate um 1 Prozent nach einem Kursplus von fast 10 Prozent am Vortag. Händler verwiesen auf einen schwächeren Cashflow-Ausblick von Autodesk, der die Papiere des US-Wettbewerbers nachbörslich belastet hatte./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 216,3 auf Tradegate (28. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,37 %/+105,82 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax im Plus vor Warsh-Rede - Rekordhoch im Blick Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger am Freitag zuversichtlich. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     