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    Zweistelliges Wachstum in anspruchsvollem Umfeld - EBITDA skaliert deutlich

    Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) habe im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 18,7% (bereinigt 22,8%) gezeigt, wobei das EBITDA mit 69,8% (bereinigt 82,7%) stark überproportional angestiegen sei. Hintergrund der Bereinigungen sei eine unterjährige Abgrenzung bei Performance-Fees, die im vergangenen Jahr genutzt worden sei und auf die man wegen der hohen Unsicherheit in diesem Jahr verzichte. Dennoch gehe die Gesellschaft auch weiterhin von einer siebenstelligen Performance Fee im Jahr 2026 aus. Unsicherheit und ein schlechtes Konsumklima wirken sich vorübergehend dämpfend auf das Neugeschäft aus, während das Altersvorsorgedepot ab Q4 für Belebung sorgen sollte. Beim Thema KI sei JDC hervorragend positioniert. Mit einem EV/Umsatz2026 von 1,12 bei klar zweistelligen Umsatzwachstumsraten und sichtbaren Skaleneffekten sei die JDC-Aktie attraktiv bewertet.

    Die aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse der Analysten von BankM resultiere in einem Fairen Wert von € 33,34; damit bestätigen sie ihr Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.08.2026 um 8:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.08.2026 um 10:10 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/JDC_20260827_BasisstudienUpdateSMCpoweredbyBankM.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (27. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Daniel Großjohann
    Kursziel: 33,34 EUR



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